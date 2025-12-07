Покупка стриминговым сервисом Netflix кинокомпании Warner Bros. за $83 млрд стала неожиданностью не только для медиаиндустрии, но и для многих ведущих СМИ. Голливудские звезды выступают против сделки, а участники рынка опасаются массовых сокращений и закрытий проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jae C. Hong / AP Фото: Jae C. Hong / AP

Как сделка Netflix и Warner изменит в Голливуде все — еще раз

Корпоративная культура Netflix сильно отличается от голливудской. Руководители готовы к радикальной откровенности, щедро платят сотрудникам и считают высокую текучесть кадров признаком успеха. Менеджерам рекомендовано проводить «тест на удержание» при подборе персонала. Если сотрудник не стоил того, чтобы за него бороться, его увольняли. Netflix, который исторически предпочитал выпускать свои сериалы в собственной студии, заявил, что продолжит работу с Warner Bros., включая продажу сериалов другим сетям.

Компания также планирует продолжать выпускать фильмы Warner Bros. в кинотеатрах, что может помочь удержать актеров и режиссеров от перехода к другим проектам. Благодаря сделке Netflix, создавший свою оригинальную библиотеку контента с нуля, получит доступ к огромному архиву теле- и кинофраншиз, от «Гарри Поттера» до комиксов DC. Любимые фильмы и сериалы, такие как «Друзья», помогают подписчикам подолгу смотреть фильмы.

Тревога в Голливуде переросла в гнев: Netflix подцепил на крючок Warner Bros.

В октябре, когда Warner Bros. Discovery повесила на себя табличку «Продается», Голливуд был опечален. Мегапродюсер Ларри Гордон сравнил это чувство со смертью близкого человека. В групповых чатах сценаристы использовали такие слова, как «душераздирающе» и «трагично». Теперь, когда Netflix заключил сделку на $83 млрд с Warner Bros. и ее стриминговым сервисом HBO Max, в столице развлечений царит другая эмоция: Голливуд в ярости.

Джейн Фонда резко выступила против сделки, назвав конец существования самостоятельной Warner Bros. «тревожной эскалацией кризиса консолидации, который угрожает всей индустрии развлечений, обществу, которому она служит, и потенциально самой первой поправке Конституции (о свободе слова.— “Ъ”)». Майкл О’Лири, генеральный директор Cinema United — отраслевой организации, представляющей 30 тыс. кинотеатров в США, назвал приобретение Netflix «беспрецедентной угрозой» и пообещал бороться с ней. «Кинотеатры закроются, пострадают местные сообщества, будут потеряны рабочие места»,— заявил О’Лири.

Как Netflix украл Warner Bros. у Дэвида Эллисона

Старая гвардия Голливуда долгое время не принимала идею о том, что Netflix однажды сможет перевернуть влиятельную индустрию развлечений. «Это все равно как вопрос, захватит ли албанская армия мир. Не думаю»,— говорил в 2010 году Джефф Бьюкс, бывший гендиректор материнской компании Warner Bros.

Но в пятницу Netflix, основанный в 1990-х годах как сервис проката DVD-фильмов по почте, заключил сделку на $83 млрд о покупке Warner Bros., совершив невероятный маневр под стать голливудскому размаху и закрепив контроль высоких технологий над индустрией развлечений. В очередной раз представители старого мира развлечений недооценили пионера стриминга, который перевернул их индустрию за последние два десятилетия. Еще в понедельник утром Polymarket оценивал шансы Netflix на покупку Warner Bros. менее чем в 5%. Сделка знаменует собой высшую точку эволюции Netflix в голливудского лидера с рыночной стоимостью в $450 млрд.

Netflix коронует себя в Голливуде — и уничтожит кинотеатры?

Сенсация. Новичок может поглотить традиционную компанию. Еще несколько лет назад это было немыслимо. Слияние вызывает беспокойство в Голливуде. Как Netflix будет взаимодействовать с HBO, в настоящее время одним из крупнейших конкурентов на рынке стриминга и известным производителем высококачественных сериалов, на создание которых порой уходят годы?

HBO придерживается совершенно иной философии, чем Netflix, где скорость и количество имеют первостепенное значение. Еще более неопределенным является будущее киностудии Warner Bros. Netflix известен тем, что не прилагает особых усилий для показа своих фильмов в кинотеатрах. Разве что показывает некоторые из них на экранах, чтобы потом претендовать на «Оскар». Пессимисты видят в возможном объединении корпораций окончательный удар, который доведет крах кинематографического наследия до апокалиптических масштабов.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик