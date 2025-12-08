Объем бюджетного финансирования из федеральных средств на благоустройство набережной Артамонова в Воронеже составит порядка 25 млн руб. При этом к проекту планируется привлечь частного инвестора, сообщил на пресс-подходе после еженедельной планерки мэр города Сергей Петрин.

Территория стала победителем всероссийского голосования и будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь будут созданы пляжи, площадки для выгула собак, каток, мангальная зона и скейт-парк. По словам градоначальника, рассматриваются различные формы вложения средств, в том числе заключение концессионного соглашения и выкуп земельных участков инвестором. На данный момент рассматриваются два кандидата, уже реализующих проекты в городе. При этом мэр подчеркнул, что это «не Эдуард Толоконников».

«Толоконников справился бы с тем, что набрал»,— дополнил господин Петрин.

В ноябре Сергей Петрин уже отмечал, что известный концессиями в городе бизнесмен «долго ведет работу с подземными переходами».

Первый успешный проект концессии господина Толоконникова — парк «Дельфин», переданный ему в 2020 году на 25 лет. Бизнесмен вложил в него более 180 млн руб. при заявленных поначалу 150 млн. В октябре 2024 года он заявил о планах построить многофункциональный спортивный комплекс рядом с парком за 113,3 млн руб. В конце года господин Толоконников подписал с мэрией концессию на развитие 7,8 га прибрежной зоны у водохранилища рядом с «Дельфином». За четыре года в обновление этого пространства планировалось вложить минимум 192,9 млн руб. Концессионное соглашение, предполагающее реконструкцию подземных переходов на улицах Ворошилова, Димитрова и Плехановской стоимостью более 20 млн руб., было подписано администрацией города с господином Толоконниковым спустя два года. В процессе работы инвестор перенес срок окончания ремонта в связи с плохим состоянием переходов и их регулярным затоплением. В 2024 году еще один парк «Танаис» был передан в концессию местному ООО «Парк Танаис», которое контролируют Эдуард Толоконников, многопрофильный бизнесмен Эдуард Краснов и Дмитрий Хвастунов. Срок действия соглашения составит 35 лет, в реконструкцию объекта планируют вложить как минимум 415 млн руб.

Ульяна Ларионова