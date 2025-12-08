Суд признал вывод Туапсинского порта из госсобственности в 1996 году незаконным

Арбитражный суд Краснодарского края пришел к выводу, что ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», относящийся к объектам стратегической важности, был незаконно выведен из государственной собственности почти 30 лет назад. Как следует из мотивировочной части решения, вывод актива в 1996 году произошел на основании кабального кредитного соглашения, заключенного в середине 1990-х.

Суд установил, что предприятие владеет земельным участком площадью 3 га, глубоководным причалом, производственными объектами, логистическим и перевалочным комплексами, а также инфраструктурой вспомогательного назначения. Ранее эти активы принадлежали рыбколхозу «Родина» и одноименному государственному рыбозаводу.

По данным суда, в декабре 1994 года бывший руководитель рыбколхоза заключил с Южно-Черноморским коммерческим банком кредитный договор, который признан кабальным. Под предлогом неисполнения обязательств стороны в 1996 году оформили мировое соглашение, в рамках которого имущественный комплекс был передан кредитору. Суд квалифицировал эту схему как способ незаконного вывода государственного имущества.

Решением Арбитражного суда активы подлежат возврату в собственность Российской Федерации.

