В Сочи возместили ущерб за незаконное занятие территории нацпарка и вырубку леса

Прокуратура Краснодарского края добилась возмещения ущерба, причиненного окружающей среде на территории Сочинского национального парка. Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, c 2021 года председатель садоводческого товарищества «Меркурий» без необходимых правовых оснований заняла часть земель Верхне-Сочинского лесничества. Самовольно занятая территория была ограждена металлической сеткой, а на месте размещены аншлаги с изображением схемы садовых участков и указанием на частную принадлежность.

Кроме того, проверка показала факты уничтожения лесных насаждений — в том числе бука восточного, граба, дуба иберийского и ольхи черной. По выявленным эпизодам возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество и незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Размер ущерба окружающей среде превысил 156 млн руб. Прокуратура обратилась в суд с требованием о его возмещении, и сумма была компенсирована после принятия мер прокурорского реагирования.

Контроль за расследованием уголовного дела продолжают осуществлять надзорные органы.

Мария Удовик