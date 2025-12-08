Расклад на пятерку

Чемпионат России по футболу, как и год назад, отправился на зимний перерыв с чрезвычайно интригующим раскладом. Между клубами, которые находятся в авангарде, символические разрывы, а лидера — «Краснодар» — от идущей пятой «Балтики», новичка высшего дивизиона, отделяют всего пять очков. В первенствах «большой европейской пятерки» плотность на верхушке турнирной таблицы гораздо ниже.

В минувший уикенд в чемпионате России прошли матчи 18-го тура. Он был последним перед традиционно долгим в отечественном футболе зимним перерывом. Турнир возобновится в конце февраля будущего года, а два с половиной месяца сердце тех, кого в отечественном футболе больше всего привлекает не конкретная команда, а борьба за чемпионский титул и медали в принципе, может согревать сформировавшаяся перед паузой турнирная таблица.

Ее верхушка — идеальная иллюстрация тезиса о том, что российское первенство, по многим параметрам, может быть, и не годящееся в подметки ведущим европейским, кое-чем теперь вправе гордиться.

Безусловный предмет гордости в период международной изоляции, начавшийся в 2022 году,— это градус конкуренции. Он был чрезвычайно высок и в позапрошлом, и особенно в прошлом сезонах, а в нынешнем не опустился (см. рисунок), несмотря на неудачи двух московских клубов, статус и возможности которых предполагают и солидность амбиций. Речь об успевших уже расстаться с тренерами — Деяном Станковичем и Валерием Карпиным — «Спартаке» и «Динамо». Спартаковцев постоянно штормило, и на рестарт чемпионата они выйдут шестыми с уже довольно солидным, в восемь очков, отставанием от первой тройки. Динамовцы провалились еще громче и сейчас замыкают десятку. При этом «зона вылета» к ним куда ближе, чем зона, в которой дерутся за призы.

Однако проблемы «Спартака» и «Динамо» не слишком повлияли на привлекательность классификации российского чемпионата. Она все равно поражает плотностью и даже математической красотой. Топ-пятерка выстроилась в ровненькую шеренгу со словно аккуратно отмеренными линейкой крохотными и почти равными разрывчиками между соседями. Впереди действующий владелец титула «Краснодар», в одном очке позади — «Зенит», еще в двух — «Локомотив», еще в одном — ЦСКА, а в балле от армейцев — «Балтика», присутствие которой в этой группе бесспорное событие. С 2012 года — с момента перехода чемпионата России с системы «весна-осень» на системы в «осень-весна» — клуб, только что выбравшийся в Премьер-лигу из второго по рангу футбольного дивизиона, не забирался так высоко перед зимним перерывом (см. рисунок). Эффектности калининградскому взлету добавляют цифры. В 18 турах «Балтика» только однажды потерпела поражение — от ЦСКА, а пропустила в них семь мячей. Это просто фантастический показатель. У находящихся ближе всего к «Балтике» в плане крепости обороны «Краснодара» и «Зенита» пропущенных голов по дюжине. А пять очков, отделяющих ее от краснодарцев,— это на самом деле отставание, которое можно сожрать всего за два тура.

Добавить в расклад перца можно некоторыми наблюдениями, касающимися опережающих «Балтику» российских футбольных гигантов.

«Зенит» оказался почти вровень со стабильным «Краснодаром», невзирая на безумно неудачный по петербургским меркам старт — одна победа в пяти матчах. «Локомотив» мог бы набрать побольше очков, если бы не странный отрезок в августе и сентябре с пятью подряд ничьими. А поклонников ЦСКА после воскресного проигрыша — 2:3 — в жарком матче с краснодарцами, выкинувшем армейцев из тройки, должны обнадеживать воспоминания о том, что происходило с этим клубом в предыдущем чемпионате. Перед зимней паузой по итогам тех же 18 туров он был шестым, но весной — правда, с другим тренером, Марко Николичем, которого летом заменил Фабио Челестини,— выглядел потрясающе хорошо и сумел завоевать бронзу.

Еще эти наблюдения вызывают соблазн заранее настроиться на такой же увлекательный финиш чемпионата, какой был у него в 2024 и 2025 годах, когда судьба золота решалась в заключительном туре — сначала в пользу «Зенита», а затем «Краснодара», и проверить, как обстоят дела с интригой в пяти сильнейших европейских лигах, чтобы убедиться: там все похуже, чем в России. Похожа по плотности на российскую разве что верхушка итальянской таблицы. В ней идущую пятой «Болонью» от лидирующего «Наполи» отделяет шесть очков. Но это после 14 туров. В остальных чемпионатах разрывы больше, иногда намного. Это относится даже к английскому первенству, хотя его и принято считать эталоном конкурентности. В нем после 15 туров занимающий пятую позицию «Челси» отстает от располагающегося на верхней строчке «Арсенала» на восемь очков.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков