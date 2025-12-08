Экс-владелец отеля «Талион» получил девять месяцев за неуплату 181 млн рублей налогов

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Александра Ебралидзе к девяти месяцам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты НДС на 181,3 млн рублей. Подсудимого взяли под стражу в зале заседания, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ебралидзе (в центре) перед началом заседания по делу о хищении средств «Констанс-Банка» в 2023 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд установил, что Александр Ебралидзе, занимая с декабря 2014 года по январь 2022 года должность генерального директора и будучи соучредителем ООО «СТОД», организовал включение в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений о праве на вычеты по НДС. Для этого, как указано в материалах, использовались реквизиты сторонних юридических лиц, не ведущих реальную финансово-хозяйственную деятельность, а взаимоотношения с ними оформлялись мнимыми сделками. В 2017–2019 годах ООО «СТОД» уклонилось от уплаты НДС на 181 254 130 рублей. Александр Ебралидзе вину признал, дело рассмотрели в особом порядке.

По этому эпизоду суд назначил девять месяцев лишения свободы, а также запрет на деятельность, связанную с организацией и ведением бухгалтерского учета, сроком на два года. По совокупности с трехлетним сроком, назначенным Ебралидзе Октябрьским районным судом по делу о хищении средств АО АКБ «Констанс-Банк», окончательное наказание составило 3,5 года колонии общего режима.

Ранее Третий кассационный суд оставил в силе предыдущий приговор, после вынесения которого бизнесмена освободили в связи с отбытием наказания. Как сообщало Агентство по страхованию вкладов, гражданский иск в интересах банка на сумму свыше 371 млн рублей был удовлетворен, арест на имущество фигуранта сохранен до исполнения приговора в части иска.

Александр Ебралидзе связан с активами группы «Талион». Пятизвездочный отель «Талион Империал» в историческом дворце Елисеевых в центре Петербурга в сентябре 2025 года продали на торгах в рамках банкротства АО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель» за 4,41 млрд рублей. Покупателем выступило ООО «Лига». Недавно стало известно, что отель «Талион Империал» закрылся спустя более, чем 20 лет работы.

Артемий Чулков