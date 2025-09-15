Отель «Талион Империал» в Петербурге за 4,4 млрд рублей приобрела компания «Лига»

В Петербурге на торгах в рамках банкротства АО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель» реализовали пятизвездочный отель «Талион Империал», расположенный на Большой Морской улице, д. 14, литер. А. Покупателем выступило ООО «Лига», которое отдало за объект 4,41 млрд рублей, сообщили в Российском аукционном доме, на чьей площадке был проведен аукцион.

Новому собственнику достались 16 помещений гостиницы (9,8 тыс. кв. м) и земельный участок (6,8 тыс. кв. м). Номерной фонд отеля насчитывает 89 номеров. Сделка стала одной из крупнейших на Северо-Западе в сегменте коммерческой недвижимости в 2025 году, отметили в АО «РАД».

«Талион Империал Отель» на 89 номеров открылся в реконструированном особняке Елисеева в 2003 году. В гостинице находилось одно из крупнейших в городе казино, которое перестало работать в 2009 году, после запрета игорного бизнеса в России. Обанкротившиеся АО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель» связаны с ГК осужденного бизнесмена Александра Ебралидзе.

Андрей Цедрик