Вдова военкора Бентли посчитала несправедливым приговор убийцам мужа

Вдова погибшего военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила заявила, что считает приговор суда в отношении виновных в смерти ее мужа несправедливым. По ее словам, фигуранты должны были получить максимальный срок по статье.

Фото: страница Рассела Бентли в VK Рассел Бентли

«Для меня приговор в любом случае не будет справедливым, потому что мой муж убит, и его не вернуть... Если я правильно понимаю, то и срок даже не самый максимальный им дали»,— заявила госпожа Бентли в интервью «РИА Новости». После оглашения приговора она заявила, что повторно обратится к омбудсмену Татьяне Москальковой за помощью в поисках останков мужа.

Сегодня Донецкий гарнизонный военный суд вынес приговор по делу об убийстве военкора. Четырем российским военнослужащим суд назначил до 12 лет колонии строгого режима. Суд рассматривал дело в закрытом режиме. Гособвинение запрашивало для подсудимых от 1,5 до 15 лет.

О пропаже и гибели военкора стало известно в апреле 2024 года. В сентябре того же года СКР завершил расследование и установил, что Бентли пытали четверо военнослужащих, в результате чего мужчина скончался. Рассел Бентли родился в США. По словам его жены, он участвовал в боевых действиях на Украине с декабря 2014 года. На территории ДНР он снимал репортажи для американской аудитории на английском языке.