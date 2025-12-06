Фигурантам дела об убийстве военкора Бентли запросили сроки от 1,5 до 15 лет

Гособвинение запросило для четверых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли от 1,5 до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, не приводя подробностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассел Бентли (сентябрь 2022 года)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Рассел Бентли (сентябрь 2022 года)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

О гибели военкора стало известно в апреле 2024 года. По версии СКР, военные в Донецке применили к Расселу Бентли «физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть», после чего перенесли тело журналиста в машину и подорвали его тротиловой шашкой. На следующий день останки военкора перенесли в другое место.

Обвиняемыми проходят четверо российских военнослужащих — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. Им предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 286 УК (превышение полномочий, повлекшее смерть), п. «а» ч. 2 ст. 244 (надругательство над телами), ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 (укрывательство преступления). Первое судебное заседание должно было пройти в закрытом режиме в декабре, но его отложили из-за неявки подсудимых.