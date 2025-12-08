Вдова военкора Бентли попросит Москалькову помочь найти его останки

Вдова убитого в ДНР добровольца из США и военного корреспондента Рассела Бентли — Людмила Бентли — намерена повторно обратиться к омбудсмену Татьяне Москальковой за помощью в поисках останков мужа. Об этом госпожа Бентли заявила после оглашения приговора четырем военнослужащим, признанным виновными в убийстве журналиста.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Рассел Бентли

«Да, и Татьяна Николаевна сказала, что я могу после (суда обратиться — ''Ъ''). Ну, так как идет судебный процесс, она ничем не может мне помочь, а именно после окончания я получила обнадеживающий от нее ответ письменный, что я могу повторно к ней обратиться с серьезными обоснованиями. Обоснования у меня были в первый раз более чем серьезные»,— сказала Людмила Бентли (цитата по ТАСС).

О пропаже и гибели военкора стало известно в апреле 2024 года. По версии следствия, российские военные Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов приняли Рассела Бентли за диверсанта и доставили его в пункт управления батальона. Рассел Бентли умер в результате пыток. С целью скрыть убийство военные спрятали тело в багажник машины и подорвали ее тротиловой шашкой. На следующий день они вернулись к месту и сожгли тело.

Сегодня, 8 декабря, Донецкий гарнизонный военный суд приговорил фигурантов дела к срокам до 12 лет. До вынесения приговора следствие сообщало, что после взрыва авто военные перенесли останки журналиста в другое место. О факте сжигания останков не упоминалось.

Полина Мотызлевская