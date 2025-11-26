Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Восемь минут, которые потрясли мир

Французская пресса приводит новые детали «ограбления века» в Лувре

25 ноября полиция задержала последнего участника группы злоумышленников, которые вынесли драгоценности из самого знаменитого музея мира. Французские СМИ вернулись к событиям 19 октября — дню, когда Франция лишилась (с малой надеждой на возврат) бесценных сокровищ своих королей и императоров. Самые подробные детали опубликовали журналисты Le Parisien Жереми Фам-Ле и Жан-Мишель Декюжи. Французские СМИ просматривал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters

Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters

Спустя месяц после дерзкого ограбления Лувра, в ходе которого из галереи Аполлона были вынесены реликвии французской монархии, все грабители оказались за решеткой. Четвертый предполагаемый участник группы, попавший в объектив камер наблюдения на набережной Франсуа Миттерана утром в день преступления, был задержан в департаменте Майен.

Мужчина в возрасте около тридцати лет несколько дней скрывался на заранее подготовленных квартирах. Полиция шла по его следам, надеясь через него выйти на след драгоценностей. Но это пока не удалось.

На фоне масштаба преступления биографии четырех подозреваемых выглядят до абсурдного мелко. По словам прокурора Парижа Лор Бекко, речь идет о воришках, далеких от мира настоящей организованной преступности. Все четверо — из одного квартала Обервилье, все давно знакомы, двое — старые друзья, неоднократно имевшие проблемы с законом.

Слимана К., 37 лет, местного футбольного арбитра, и Абдулая Н., 39 лет, в прошлом звезду соцсетей по прозвищу Парнишка с асфальта, мотокаскадера, героя подпольных «уличных родео» и кумира молодежи, соседи считали людьми скорее положительными. А то, что они воровали и сидели, так это дело житейское, в этих кварталах мало кто не сидел и не воровал. Третий — их родственник Айед Г., алжирец, живущий во Франции с 2010 года, был взят 25 октября в аэропорту Руасси, когда собирался улететь в Алжир без обратного билета. Четвертый, задержанный 25 ноября, также входит в их круг общения.

Как похитили драгоценности из самого знаменитого музея Франции

Если сами исполнители косят под дилетантов, то подготовка велась явно профессионально. Следователи отследили одноразовые телефоны, которыми пользовались злоумышленники: несколько сим-карт «вспыхнули» в районе Лувра еще в сентябре. Один из таких телефонов использовался для заказа автовышки: когда сотрудник фирмы прибыл на место передачи, его встретили двое людей в масках и угнали машину.

Очевидно, импровизации в день преступления не было. На месте грабители действовали хладнокровно, почти вызывающе. Корреспондент отдела преступности Le Parisien Жан-Мишель Декюжи, один из немногих, кто видел полную запись ограбления с камер музея, так описывает происходящее: «Меня поразила их наглость. Они не переговариваются — каждый знает свою роль. В галерею заходит человек в желтом жилете, за ним — второй, в сером мотошлеме. Охрана сразу слышит шум, но их задача прежде всего защитить персонал и посетителей. Видно, как пятеро охранников мечутся, один даже берет металлическую стойку и делает несколько шагов вперед, потом назад — и отказывается вмешиваться: вероятно, боясь, что грабители вооружены. А тем временем двое злоумышленников спокойно работают над витриной, совершенно не обращая внимания на охрану, как будто уверены, что им ничто не угрожает».

Декюжи рассказывает о том, с каким трудом поддавались витрины — грабителям удалось проделать лишь небольшие отверстия, чтобы просунуть руку. Бежали они через окно, причем первый перелез через ограду, а его напарник «рыбкой» нырнул в люльку, которая уже начала движение.

По словам Декюжи, полиции не хватило для задержания грабителей на месте всего 30 секунд.

На допросах двое признались, что действовали по заказу неких «организаторов», с которыми якобы не были знакомы.

  • Айед Г. признал, что поднимался к галерее на украденной автовышке и что сумку с драгоценностями у него сразу забрали «старшие».
  • Абдулай Н. пошел дальше: он утверждает, что думал, будто участвует в «обычном вскрытии пустующего офиса» за €15 тыс., которые ему пообещали двое «мужчин со славянским акцентом». Где находится «пустой офис», он узнал только в день операции, когда вошел вовсе не в офис, а в Лувр. В спешке преступники оставили на витринах ДНК-следы, а один — даже кусок своей порванной пуховки.
  • Третий фигурант, Слиман К., и вовсе все отрицает: хотя его ДНК нашли в кабине автовышки, он уверяет, что «она оказалась там случайно».

Следствие уже рассматривает гипотезу о возможных иностранных заказчиках. Управление по борьбе с контрабандой культурных ценностей проверяет свои картотеки. Подтверждений нет, но версия не исключена. Альтернативный вариант — за кражей стоят традиционные криминальные структуры, которые предпочли нанять «незаметных» исполнителей, чтобы самим не светиться.

Но главный вопрос — судьба драгоценностей. Их стоимость в €88 млн ничто в сравнении с их художественной и исторической ценностью. Последний задержанный, по мнению следствия, может быть ключом к разгадке: именно он, вероятно, перевозил королевские реликвии — то ли заказчикам, то ли в тайник, где они теперь ждут выхода на свободу «парнишек с асфальта». Прокурор Лор Бекко уже обратилась к организаторам с деловым предложением: «Правосудие учтет отсутствие ущерба, если драгоценности будут возвращены добровольно».

Однако французские комментаторы настроены скептически: по их мнению, украденное не найдут, подозреваемые будут молчать и предпочтут отсидеть срок. Если — привожу поразившее меня, единственное впрочем, предложение — не «заставить их заговорить, такие способы давно известны».

Фотогалерея

Что украли из Лувра

Предыдущая фотография
&lt;b>Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии&lt;/b>&lt;br> Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии
Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

&lt;b>Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии &lt;/b>(на фото: слева и справа)&lt;br> Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)
Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

&lt;b>Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III&lt;/b>.&lt;br> Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

&lt;b>Брошь-реликварий императрицы Евгении&lt;/b>&lt;br> Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Брошь-реликварий императрицы Евгении
Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

&lt;b>Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-Луизы&lt;/b>Изумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-ЛуизыИзумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

&lt;b>Тиара императрицы Евгении&lt;/b>&lt;br> Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Тиара императрицы Евгении
Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

&lt;b>Большой бант для корсажа императрицы Евгении&lt;/b>&lt;br> Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Большой бант для корсажа императрицы Евгении
Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Следующая фотография
1 / 7

Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии
Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)
Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Брошь-реликварий императрицы Евгении
Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-ЛуизыИзумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Тиара императрицы Евгении
Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Большой бант для корсажа императрицы Евгении
Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Смотреть

Новости компаний Все