Восемь минут, которые потрясли мир

25 ноября полиция задержала последнего участника группы злоумышленников, которые вынесли драгоценности из самого знаменитого музея мира. Французские СМИ вернулись к событиям 19 октября — дню, когда Франция лишилась (с малой надеждой на возврат) бесценных сокровищ своих королей и императоров. Самые подробные детали опубликовали журналисты Le Parisien Жереми Фам-Ле и Жан-Мишель Декюжи. Французские СМИ просматривал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Спустя месяц после дерзкого ограбления Лувра, в ходе которого из галереи Аполлона были вынесены реликвии французской монархии, все грабители оказались за решеткой. Четвертый предполагаемый участник группы, попавший в объектив камер наблюдения на набережной Франсуа Миттерана утром в день преступления, был задержан в департаменте Майен.

Мужчина в возрасте около тридцати лет несколько дней скрывался на заранее подготовленных квартирах. Полиция шла по его следам, надеясь через него выйти на след драгоценностей. Но это пока не удалось.

На фоне масштаба преступления биографии четырех подозреваемых выглядят до абсурдного мелко. По словам прокурора Парижа Лор Бекко, речь идет о воришках, далеких от мира настоящей организованной преступности. Все четверо — из одного квартала Обервилье, все давно знакомы, двое — старые друзья, неоднократно имевшие проблемы с законом.

Слимана К., 37 лет, местного футбольного арбитра, и Абдулая Н., 39 лет, в прошлом звезду соцсетей по прозвищу Парнишка с асфальта, мотокаскадера, героя подпольных «уличных родео» и кумира молодежи, соседи считали людьми скорее положительными. А то, что они воровали и сидели, так это дело житейское, в этих кварталах мало кто не сидел и не воровал. Третий — их родственник Айед Г., алжирец, живущий во Франции с 2010 года, был взят 25 октября в аэропорту Руасси, когда собирался улететь в Алжир без обратного билета. Четвертый, задержанный 25 ноября, также входит в их круг общения.

Если сами исполнители косят под дилетантов, то подготовка велась явно профессионально. Следователи отследили одноразовые телефоны, которыми пользовались злоумышленники: несколько сим-карт «вспыхнули» в районе Лувра еще в сентябре. Один из таких телефонов использовался для заказа автовышки: когда сотрудник фирмы прибыл на место передачи, его встретили двое людей в масках и угнали машину.

Очевидно, импровизации в день преступления не было. На месте грабители действовали хладнокровно, почти вызывающе. Корреспондент отдела преступности Le Parisien Жан-Мишель Декюжи, один из немногих, кто видел полную запись ограбления с камер музея, так описывает происходящее: «Меня поразила их наглость. Они не переговариваются — каждый знает свою роль. В галерею заходит человек в желтом жилете, за ним — второй, в сером мотошлеме. Охрана сразу слышит шум, но их задача прежде всего защитить персонал и посетителей. Видно, как пятеро охранников мечутся, один даже берет металлическую стойку и делает несколько шагов вперед, потом назад — и отказывается вмешиваться: вероятно, боясь, что грабители вооружены. А тем временем двое злоумышленников спокойно работают над витриной, совершенно не обращая внимания на охрану, как будто уверены, что им ничто не угрожает».

Декюжи рассказывает о том, с каким трудом поддавались витрины — грабителям удалось проделать лишь небольшие отверстия, чтобы просунуть руку. Бежали они через окно, причем первый перелез через ограду, а его напарник «рыбкой» нырнул в люльку, которая уже начала движение.

По словам Декюжи, полиции не хватило для задержания грабителей на месте всего 30 секунд.

На допросах двое признались, что действовали по заказу неких «организаторов», с которыми якобы не были знакомы.

Айед Г. признал, что поднимался к галерее на украденной автовышке и что сумку с драгоценностями у него сразу забрали «старшие».

признал, что поднимался к галерее на украденной автовышке и что сумку с драгоценностями у него сразу забрали «старшие». Абдулай Н. пошел дальше: он утверждает, что думал, будто участвует в «обычном вскрытии пустующего офиса» за €15 тыс., которые ему пообещали двое «мужчин со славянским акцентом». Где находится «пустой офис», он узнал только в день операции, когда вошел вовсе не в офис, а в Лувр. В спешке преступники оставили на витринах ДНК-следы, а один — даже кусок своей порванной пуховки.

пошел дальше: он утверждает, что думал, будто участвует в «обычном вскрытии пустующего офиса» за €15 тыс., которые ему пообещали двое «мужчин со славянским акцентом». Где находится «пустой офис», он узнал только в день операции, когда вошел вовсе не в офис, а в Лувр. В спешке преступники оставили на витринах ДНК-следы, а один — даже кусок своей порванной пуховки. Третий фигурант, Слиман К., и вовсе все отрицает: хотя его ДНК нашли в кабине автовышки, он уверяет, что «она оказалась там случайно».

Следствие уже рассматривает гипотезу о возможных иностранных заказчиках. Управление по борьбе с контрабандой культурных ценностей проверяет свои картотеки. Подтверждений нет, но версия не исключена. Альтернативный вариант — за кражей стоят традиционные криминальные структуры, которые предпочли нанять «незаметных» исполнителей, чтобы самим не светиться.

Но главный вопрос — судьба драгоценностей. Их стоимость в €88 млн ничто в сравнении с их художественной и исторической ценностью. Последний задержанный, по мнению следствия, может быть ключом к разгадке: именно он, вероятно, перевозил королевские реликвии — то ли заказчикам, то ли в тайник, где они теперь ждут выхода на свободу «парнишек с асфальта». Прокурор Лор Бекко уже обратилась к организаторам с деловым предложением: «Правосудие учтет отсутствие ущерба, если драгоценности будут возвращены добровольно».

Однако французские комментаторы настроены скептически: по их мнению, украденное не найдут, подозреваемые будут молчать и предпочтут отсидеть срок. Если — привожу поразившее меня, единственное впрочем, предложение — не «заставить их заговорить, такие способы давно известны».