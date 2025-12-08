Очередной прорыв трубы: «Водоканал» ликвидирует аварию во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу около дома по адресу: улица Димитрова, 6, к. 2, лит. А. Бригада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступила к ремонту, сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Уточняется, что авария произошла на сети холодного водоснабжения диаметром 200 мм. Вытекание локализовали, подтоплений подвалов близлежащих зданий не произошло.

«Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. О завершении работ и восстановлении благоустройства территории будет сообщено дополнительно», — добавили в «Водоканале».

Это не первая авария на сетях теплоснабжения с начала зимнего сезона. Так, в начале прошлой недели из-за прорыва трубы без горячей воды и тепла остался жилой дом в Кировском районе.

Позднее сообщалось, что «Водоканал» завершил ремонт трубы, из-за которой обрушился грунт на улице Академика Константинова, а на выходных ликвидировали еще две протечки на трубопроводах — в Кировском и Василеостровском районах.

Артемий Чулков