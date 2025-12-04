«Водоканал» завершил ремонт трубы на Вавиловых, из-за которой обрушился грунт

Специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга» в шестом часу утра 4 декабря завершили ремонт трубы холодного водоснабжения диаметром 200 мм на улице Вавиловых, 4, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия прорыва трубы с холодной водой на улице Вавиловых

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Последствия прорыва трубы с холодной водой на улице Вавиловых

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Инцидент случился накануне в районе жилого комплекса «Наука 2-0». В результате происшествия вода вытекла на поверхность, случилось обрушение грунта на улице Академика Константинова. Упали четыре фонарных столба. Три здания были подключены к временному водоснабжению.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на Бассейной улице 19 декабря прорвало трубу с кипятком. Из-за размыва грунта несколько припаркованных машин частично провалились под землю.

Андрей Маркелов