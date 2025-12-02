Жилой дом в Кировском районе остался без горячей воды и тепла из-за прорыва трубы

Подача горячего водоснабжения и отопления в один жилой дом ограничена из-за прорыва трубы по адресу: Промышленная улица, 8. Об этом сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сообщение о дефекте на трубопроводе диаметром 150 мм поступило в диспетчерскую службу в 11:23. Сейчас на месте работают специалисты.

«Опасный участок огорожен, вытекание локализовано […] Срок проведения работ по нормативу составляет 8 часов»,— отметили в учреждении.

Артемий Чулков