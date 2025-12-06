Коммунальные аварии ликвидировали в двух районах Петербурга
В субботу, 6 декабря, в Санкт-Петербурге ликвидировали две коммунальные аварии — в Кировском и Василеостровском районах. Об этом сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Ночью специалисты «Теплосети» заменили семь метров теплопроводов по адресу: проспект Народного Ополчения, 163, дефект на которых стал причиной отключения отопления в зданиях неподалеку. Сейчас подача тепла восстановлена.
Кроме того, утром «Водоканал» устранил прорыв на трубопроводе по адресу: Морская набережная,15, к. 2. Авария произошла накануне и привела к подтоплению двора жилого дома и отключению воды. Идут работы по засыпке котлована и благоустройству территории.