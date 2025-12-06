Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коммунальные аварии ликвидировали в двух районах Петербурга

В субботу, 6 декабря, в Санкт-Петербурге ликвидировали две коммунальные аварии — в Кировском и Василеостровском районах. Об этом сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Предыдущая фотография
Прорыв трубы в Василеостровском районе 5 декабря

Прорыв трубы в Василеостровском районе 5 декабря

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Место прорыва трубы в Василеостровском районе утром 6 декабря

Место прорыва трубы в Василеостровском районе утром 6 декабря

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Следующая фотография
1 / 2

Прорыв трубы в Василеостровском районе 5 декабря

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Место прорыва трубы в Василеостровском районе утром 6 декабря

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Ночью специалисты «Теплосети» заменили семь метров теплопроводов по адресу: проспект Народного Ополчения, 163, дефект на которых стал причиной отключения отопления в зданиях неподалеку. Сейчас подача тепла восстановлена.

Кроме того, утром «Водоканал» устранил прорыв на трубопроводе по адресу: Морская набережная,15, к. 2. Авария произошла накануне и привела к подтоплению двора жилого дома и отключению воды. Идут работы по засыпке котлована и благоустройству территории.

Артемий Чулков

Новости компаний Все