Над Черным морем уничтожили беспилотник ВСУ

В первой половине дня 8 декабря дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны России. Один из аппаратов был ликвидирован над акваторией Черного моря, остальные — над территориями Ростовской и Волгоградской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, ПВО отразила попытки пролета беспилотников в период с 9:00 до 12:00 по московскому времени. Над Ростовской областью были сбиты пять БПЛА, еще один аппарат уничтожен в Волгоградской области.

Ранее в Новороссийске и Геленджике был введен режим беспилотной опасности, включались сирены оповещения. Ограничения на операции в аэропорту Геленджика отменены, угрозы для полетов больше нет. Один самолет ранее был перенаправлен на запасной аэродром в целях безопасности.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой ПВО и РЭБ, а также данных о размещении военных и критически важных объектов.

За ночь средства ПВО уничтожили 67 украинских беспилотников. Из них 24 — в Брянской области, 12 — в Саратовской, 11 — в Ростовской, девять — в Волгоградской, по два — в Курской, Ленинградской, в Тульской, в Московском регионе и по одному — в Калужской, Орловской и Смоленской областях.

«Ъ-Сочи» писал, что запуск паромного рейса между Трабзоном и Сочи вновь перенесли из соображений безопасности. Компания уже подготовила судно Seabridge к выходу, загрузила продовольствие и понесла значительные расходы, однако решила дождаться стабилизации ситуации.

Мария Удовик