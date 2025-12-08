Запуск парома Трабзон—Сочи отложили минимум на неделю

Запуск паромного рейса между Трабзоном и Сочи вновь перенесен. Как рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян, старт линии откладывается минимум на неделю из-за осложнений с безопасностью в Черном море. Российская сторона предупредила о возможных рисках для пассажирского судна на фоне недавних атак на танкеры, что стало причиной переноса рейса, запланированного на ближайшее воскресенье. Компания уже подготовила судно Seabridge к выходу, загрузила продовольствие и понесла значительные расходы, однако решила дождаться стабилизации ситуации.

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Ранее планировалось, что после согласования позиций министерств транспорта и иностранных дел России и Турции, а также разрешения Росморречфлота, паром возобновит регулярные перевозки два раза в неделю начиная с 8 декабря. Это должен был стать первый пассажирский рейс между Трабзоном и Сочи за 14 лет. Однако в ноябре судно Seabridge уже сталкивалось с трудностями: оно не смогло получить разрешение на заход в Сочи более двух суток и было вынуждено вернуться в Трабзон.

Переносу рейса предшествовала череда инцидентов в Черном море. В конце ноября танкер Kairos загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, экипаж эвакуировали. Танкер Virat дважды подвергался атакам морских дронов в исключительной экономической зоне Турции, а российское судно Midvolga-2 атаковано 1 декабря. Эти эпизоды вызвали резкую реакцию Анкары: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал угрозы навигации недопустимыми. В России ситуацию охарактеризовали как посягательство на суверенитет Турции, а МИД заявлял, что атаки направлены на эскалацию и срыв диалога.

Параллельно обсуждается состояние инфраструктуры Сочи. Как ранее отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, городской порт и погранпереход пока не полностью готовы к обслуживанию грузопассажирских судов: в пункте пропуска отсутствуют мобильные инспекционно-досмотровые комплексы. Минтранс РФ уточнял, что порт оснащен базовым оборудованием, однако ИДК могут быть установлены дополнительно.

Мария Удовик