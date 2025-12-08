В двух районах Дона отражена атака пяти БПЛА утром 8 декабря

Утром 8 декабря в Советском (сельском) и Шолоховском районах отражена атака БПЛА. Предварительно, никто из людей не пострадал. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны России, 8 декабря в период с 9:00 до 12:00 дежурными средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» в ночь на 8 декабря над регионом были уничтожены 11 БПЛА.

Наталья Белоштейн