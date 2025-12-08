На Ростовской областью уничтожены 11 беспилотников ночью 8 декабря

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 11 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Атаке БПЛА подверглись пять северных районов региона — Боковский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы. Среди населения пострадавших нет.

В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП во время атаки беспилотников без электричества остались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. Кроме этого, в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», над территорией Ростовской области в период с 18:00 до 23:00 7 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов.

Наталья Белоштейн