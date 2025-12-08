Кубань вошла в число лидеров по числу инвестпроектов в легкой промышленности

На фоне двукратного сокращения количества инвестиционных проектов в российской легкой промышленности, Краснодарский край удерживает лидирующие позиции по этому показателю в РФ. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по числу программ развития в отрасли стала Ивановская область с долей 18,2% от всех проектов в стране. На втором месте — Москва и Московская область с показателем 13,6%. Тройку замыкают Санкт-Петербург и Ленинградская область — 12,1%.

В топ-5 также вошли Нижегородская область (10,3%) и Краснодарский край (9,1%). На Кубани предприятия направляли средства главным образом на создание новых производств — 61,2% всех программ. Модернизация действующих мощностей составила 33,4% случаев.

«К концу года в секторе легкой промышленности возникла сложная ситуация. Инвесторы не только стали сокращать размеры вложений в новые инвестпроекты, но и, по сравнению с прошлым годом, на треть чаще стали их замораживать. Тем не менее даже в таких условиях бизнес продолжает запускать проекты в производстве одежды (36,4% всех проектов), текстильных изделий (17,7%) и нетканых материалов (16,4%)»,— поделилась коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Наталья Решетняк