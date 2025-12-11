Трезвый нетрезвого везет

В новогодние праздники в России традиционно растет спрос на услуги подменного («трезвого») водителя. Сколько этой зимой стоит «трезвый водитель» и каковы риски передачи руля своей машины чужому человеку, выясняли «Деньги».

Вождение в нетрезвом состоянии, к сожалению, все еще достаточно частое нарушение ПДД в России. По статистике, ежедневно в стране в состоянии опьянения ловят в среднем порядка тысячи водителей. В новогодние праздники этот показатель удваивается. По данным ГИБДД, обычно за десять дней каникул ежегодно выявляется около 20 тыс. водителей, которые после праздничного стола с возлияниями садятся за руль.

В целом число пьяных водителей в стране сокращается.

По официальным данным ГИБДД, в 2024 году 384 тыс. человек в России были выявлены за рулем в состоянии опьянения либо отказались проходить медицинское освидетельствование. Это на 19% меньше, чем в 2023 году, и на 29% — показателей, скажем, 2019 года. Нетрезвые водители представляют существенную угрозу на дорогах. За прошлый год в России по их вине произошло почти 11,5 тыс. происшествий. Лидерство в этой печальной статистике принадлежит Краснодарскому краю, где было зафиксировано 535 «пьяных» аварий, что почти вдвое больше, чем, к примеру, в Воронежской области.

Юристы напоминают, что в этом году регулятор усилил борьбу с зеленым змием на дорогах: с 1 января штраф за вождение в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.18 КоАП) был увеличен в полтора раза: с 30 тыс. до 45 тыс. руб. Помимо этой суммы нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. А за повторное подобное преступление водителю светит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. и лишение свободы сроком до двух лет.

Один из способов не омрачать новогоднее настроение подобным образом — это воспользоваться стремительно развивающейся в России услугой «трезвый водитель», которая имеет как свои преимущества, так и существенные риски.

Продолжение банкета

Считается, что первое подобие сервиса «трезвых водителей» появилось еще 1920-х годах в ряде Скандинавских стран: не употреблявший алкоголь человек садился за руль машины, владелец которой употребил горячительное. Всплеск интереса к такому сценарию окончания вечеринки стал очевиден в 1980-х годах сначала в США, а затем и в других странах.

Развитие подобного рода инициатив было призвано снизить пьянство за рулем. Различные организации, борющиеся за снижение аварийности на дорогах, через социальную рекламу призывали в компаниях выбирать одного человека, который после праздников развозил бы подшофешных друзей по домам. В некоторых барах, например, такому водителю выдавался яркий браслет, надев который человек публично демонстрировал окружающим свою социальную ответственность и готовность, отказавшись от алкоголя, безопасно транспортировать свою подгулявшую компанию. Позже услуга «трезвый водитель» встала на коммерческие рельсы, речь зашла уже не о добровольцах, а о профессионалах, которые за плату сядут за руль вашей машины и в целости и сохранности доставят вас домой после банкета.

Услуга «трезвый водитель» прочно вошла в жизнь россиян, особенно в крупных городах. Она перестала быть экзотикой и стала социальной нормой для тех, кто ответственно подходит к вопросу безопасности. Востребованность услуги продолжает расти, и это напрямую связано с ужесточением законодательства, высокими штрафами и, что особенно радует, с изменением сознания людей. Сегодня быть трезвым за рулем — проявление силы воли и заботы о себе и окружающих. Никита Колесников, компания HSS (импорт автомобилей)

Главные плюсы для потребителя очевидны. Это прежде всего гарантия безопасности, значительная экономия денег по сравнению с потенциальным штрафом или лишением прав, а также комфорт и уверенность, которые позволяют полноценно расслабиться на мероприятии. Как в любой сфере, и здесь есть свои подводные камни. Основные риски связаны с человеческим фактором — вы доверяете свой автомобиль незнакомому человеку, что может привести к неаккуратной езде, нарушению ПДД или даже краже вещей из салона. Другой нюанс — непредсказуемость тарификации, особенно в часы пик, когда цены могут взлетать. Существуют определенные правовые проблемы: в некоторых случаях при аварии у владельца автомобиля могут возникнуть сложности со страховой компанией. В преддверии новогодних праздников — периода абсолютного пикового спроса — о водителе лучше позаботиться за несколько дней, если не недель. Цены в новогоднюю ночь традиционно значительно возрастают, а количество свободных исполнителей после полуночи резко сокращается. Добавьте к этому зимние дорожные условия, которые предъявляют повышенные требования к квалификации водителя. Чтобы минимизировать риски, я бы посоветовал всегда выбирать проверенные сервисы с хорошими отзывами, а не частников из соцсетей. При встрече с водителем обязательно проверьте его документы — удостоверение личности и водительские права. Все детали поездки, включая итоговую стоимость и маршрут, лучше согласовать заранее и зафиксировать в приложении. Крайне полезно перед поездкой составить простой акт приема-передачи, сфотографировав состояние автомобиля и одометр вместе с водителем. И никогда не передавайте ему документы на машину — ПТС или СТС, для выполнения его работы они не нужны. Никита Колесников, компания HSS (импорт автомобилей)

Все шире распространяется подобный тип услуг и в России. «Плюсом данной услуги является поездка на собственном автомобиле без необходимости пользоваться такси или общественным транспортом»,— отмечает Евгений Корнеев, юрист Европейской юридической службы.

«Спрос на услугу в России действительно растет,— соглашается Дмитрий Келин, основатель и руководитель юридической компании Kelin.— Это связано и с усилением ответственности за вождение в нетрезвом виде, и в целом со сменой культурных норм». Лет десять назад, по его словам, выпить и сесть за руль считалось если не обычным делом, то вполне допустимым. Сейчас же общество таких людей резко осуждает. «Предполагаю, что большую роль сыграли социальные сети, где в новостных пабликах пользователи ежедневно видят последствия ДТП»,— полагает господин Келин.

Подмена на выбор

Сейчас есть несколько способов воспользоваться услугой подменного водителя. На таком сервисе в России специализируются уже сотни компаний в разных регионах. Их рекламу можно легко найти в интернете. Предоставление водителя клиенту является дополнительной услугой некоторых сервисов такси и крупных предприятий, специализирующихся на оказании экстренной технической помощи на дорогах. Помимо этого, сесть за руль чужого авто за плату готово множество частных лиц, которых можно найти на популярных интернет-досках объявлений.

Традиционный способ воспользоваться сервисом «трезвый водитель» — это позвонить по контактному телефону. Но более удобный и технически продвинутый вариант — скачать на смартфон специализированное приложение, которых становится все больше. Их функционал похож на принцип работы вызова такси: пользователь отмечает на карте нужный адрес прибытия водителя и пункт назначения, куда он должен доставить заказчика. Далее в онлайн-режиме заказ берет один из водителей, с визитной карточкой которого можно тут же ознакомиться. На карте появляется отметка с местоположением исполнителя заказа и уведомление о том, как скоро он прибудет на место. Но главное, как и в такси, сразу появляется цена услуги. При этом можно выбрать удобный способ оплаты — привязанной банковской картой или наличными.

Подменный водитель может добраться до клиента разными способами — общественным транспортом или на своем авто (чтобы оставить его на месте старта заказа, а затем самостоятельно вернуться к нему). Бывает, что «трезвый» приезжает не один, а в компании с напарником, который его сопровождает, чтобы затем забрать на финишной точке доставки клиента.

Что же касается цен, то они колеблются в зависимости от времени суток заказа и протяженности маршрута. Но в среднем этой зимой ценовой ориентир в Москве составляет 1,8–2,5 тыс. руб. за поездку в пределах одного часа. В Санкт-Петербурге предложения стартуют от 1–1,5 тыс. руб. за одну поездку до одного часа. В регионах таких городов, как Воронеж, Тюмень, Ярославль, Липецк, Тюмень, Владикавказ, можно найти предложения от 0,5–1 тыс. руб. за поездку. Впрочем, стоит приготовиться к тому, что из-за высокого спроса в новогодние праздники подобные расценки могут вырасти на 20–30% и более. Таким образом, доставка подвыпившего клиента на его авто в грядущие новогодние выходные в столице прогнозируется на уровне 2–3 тыс. руб. за одну поездку.

Специалисты считают, что услуга подменного водителя в праздники будет примерно вдвое дороже, чем поездка по тому же маршруту на такси.

И это экономически оправданно: поездка обойдется в такую же сумму или дешевле, чем вызывать такси от места застолья, а затем, протрезвев, возвращаться на такси за своей машиной. Но во втором сценарии нужно тратить время и нервы из-за сохранности своей оставленной в незнакомом месте в праздники машины. «Преимущества услуги "трезвый водитель" очевидны,— резюмирует Дмитрий Келин.— Человек не создает аварийных ситуаций, не получает штрафы и сохраняет водительские права. Домой возвращается на собственной машине и не будет переживать за ее сохранность в незнакомом месте, где пришлось оставить. При этом цена услуги трезвого водителя часто оказывается ниже, чем расходы на такси домой и обратно за автомобилем на следующий день».

Сам пьян

Но есть у сервисов подменного водителя и риски. Прежде всего, они связаны с квалификацией исполнителя заказа: единой достоверной базы данных подменных водителей не существует, клиенту приходится на слово верить в достоверность предоставляемой ему информации. На потребительских интернет-форумах описываются вопиющие случаи, когда прибывший на заказ «трезвый» водитель сам оказывался пьян. Бывают и более курьезные случаи. К примеру, в Красноярске супружеская пара вызвала подменного водителя, который пытался за рулем чужой машины скрыться от пытавшихся его остановить сотрудников полиции. Позже выяснилось, что подменный водитель ранее был лишен прав. А в Москве был зафиксирован случай попытки угона дорогого автомобиля преступником, маскировавшимся под «трезвого водителя».

«Главный риск в том, что не все сервисы по предоставлению услуги "трезвый водитель" тщательно проверяют исполнителей заказов. За рулем вашего авто может оказаться неопытный водитель или водитель с внушительной историей нарушений ПДД. Это ставит под угрозу целостность автомобиля и вашу безопасность»,— предупреждает Дмитрий Келин.

Услуга «трезвый водитель» в России достаточно популярна, особенно в праздничные дни, ее востребованность растет благодаря повышению правовой ответственности автовладельцев. Она удобна для тех, кто не хочет оставлять свое авто, однако у такой услуги есть существенные минусы и юридические риски. В случае ДТП по вине такого водителя страховая компания выплатит ущерб потерпевшим (если у потерпевшего есть страховка). А затем страховая компания имеет право предъявить регрессное требование к владельцу авто. Еще сервисы должны проверять своих водителей на наличие прав. Но если их вдруг не будет, то нетрезвый клиент может попасть под административный арест. И такой сценарий вполне вероятен, ведь в новогодние праздники спрос на услугу значительно растет, а ГИБДД усиливает контроль, проводя массовые рейды. Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»

Чтобы минимизировать риски, стоит обращаться только в проверенные компании, заключающие договор и предоставляющие все необходимые документы. Важно убедиться, что компания ответственна за действия своих сотрудников. Перед поездкой проверьте права водителя, также можно использовать неограниченную страховку. В будущем же сервис может развиваться в сторону цифровизации: например, уже сейчас существуют мобильные приложения с отслеживанием маршрута и рейтингами. Кроме того, такие службы можно интегрировать с агрегаторами такси, где водители должны проходить строгий отбор, обладать достаточным опытом и стажем вождения. Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»

В правовом же плане главный пробел в использовании услуг подменных водителей — это страховка. Закон не запрещает в присутствии собственника пускать за руль автомобиля постороннего человека с действующими водительскими правами, однако, согласно правилам дорожного движения, каждый находящийся за рулем водитель должен иметь полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Теоретически такой тип страхования может быть обеспечен так называемым мультиполисом, который допускает до управления любого водителя. Но такой тип страховки стоит существенно дороже и редко оформляется рядовыми автовладельцами. Так что при остановке автомобиля полицией с чужим человеком за рулем и отсутствии мультиполиса есть реальный риск получить штраф в размере 800 руб. (действует скидка в 25%, если оплатить в течение 30 дней). Если же за отсутствие страховки владелец авто был пойман раньше, то повторное наказание составит более ощутимые 3–5 тыс. руб.

Наконец, самый существенный риск услуги подменного водителя — это ответственность в случае дорожно-транспортного происшествия. Юристы указывают, что в большинстве случаев обычно нет гарантии того, что наемный водитель возместит вам ущерб, если авария случится по его вине. «В случае ДТП будет непросто распределить ответственность за последствия — кто виноват и кто заплатит за ремонт,— предупреждает Дмитрий Келин.— Не каждая компания предоставляет клиентам страховку, полностью покрывающую ущерб, нанесенный в результате инцидента, это увеличивает риски. А если вы наняли частного водителя, работающего не через официальные платформы, то в большинстве случаев такой страховки у них нет вовсе».

Улучшение сервиса

Некоторые компании перед предоставлением услуг подменного водителя готовы заключить договор с клиентом, что специалисты называют хорошим предложением. «Для разрешения возможных спорных ситуаций необходимо наличие официального соглашения между владельцем авто и сотрудником сервиса»,— убеждена Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр».

«Необходимо выбирать только проверенные и официальные сервисы, которые предоставляют полную информацию о водителе и условиях его работы,— советует Дмитрий Келин.— Лучше заранее запросить необходимые документы, в том числе действующие водительские права. Перед поездкой зафиксируйте данные автомобиля и водителя, сделайте фотографии и уточните все детали в чате или приложении сервиса. Это поможет избежать неприятных ситуаций, если возникнут споры о состоянии машины или ответственности за возможные повреждения».

В ближайшее время услуги подменных водителей продолжат развиваться, уже сейчас предоставляющие их компании расширяют спектр сервисов. Например, можно нанять водителя не для одной поездки, а на целый день, скажем, за 6,5 тыс. руб. за восьмичасовую смену. Широко предлагается услуга перегнать автомобиль в другой город или на дачу, если по разным причинам возникла такая необходимость (цена — 35 руб. за километр пути).

Есть услуги «трезвого водителя» и для владельцев мотоциклов.

В этом случае употребившего алкоголь байкера довезут на машине, погрузив в кузов фургона его двухколесное транспортное средство (цена — 3–6 тыс. руб., правда, такая услуга больше подойдет для летного периода).

Эксперты надеются, что в будущем, вероятно, может решиться и вопрос со страховым оформлением водителей по вызову. «С развитием рынка можно ожидать появления дополнительных услуг, направленных на повышение безопасности и комфорта. В ближайшие годы, скорее всего, появится возможность оформления страховки на каждый конкретный заказ, что поможет клиентам чувствовать себя более защищенными в случае инцидентов»,— считает Дмитрий Келин. Также, на его взгляд, перспективным может быть внедрение автоматического допуска временных водителей к полисам ОСАГО и каско, что упростит процесс оформления и сделает услугу более прозрачной.

Алексей Грамматчиков