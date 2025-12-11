Инвесторы распробовали долги

Рекордный объем инвестиций привлекли управляющие компании (УК) в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы). За 11 месяцев чистые поступления в такие фонды составили 907 млрд руб. Участники рынка фиксируют перетоки средств с депозитов, которые теряют привлекательность из-за снижения ключевой ставки Банком России. При этом основным спросом пользуются фонды облигаций, денежного рынка и ПИФы смешанного типа. Управляющие ожидают сохранения в 2026 году интереса инвесторов к консервативным инструментам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Уходящий 2025 год, согласно предварительной оценке «Денег», станет самым успешным с точки зрения привлечений средств россиян в розничные ПИФы (открытые и биржевые). По данным Investfunds, в период с января по ноябрь частные инвесторы вложили в такие фонды свыше 907 млрд руб. В первых числах декабря высокий спрос на продукты коллективного инвестирования сохранился. Даже без учета декабря очевидно, что 2025 год станет рекордным за 30 лет существования отрасли. Объем привлечений уже более чем на 20% выше предыдущего максимума, установленного в 2024 году (753,5 млрд руб.), и на 75% превысил показатель аналогичного периода минувшего года.

В результате ажиотажа активы розничных фондов за 11 месяцев выросли на 65,4%, до 3,1 трлн руб. Впервые за несколько лет наиболее высокие темпы показали открытые ПИФы, активы которых увеличились почти на 85%, до 1,4 трлн руб. В то же время биржевые ПИФы подросли на 52,5%, до 1,73 трлн руб. В итоге доля ОПИФов за год увеличилась на 4,8 процентного пункта (п. п.), до 44,8%. Это стало возможным в первую очередь за счет более высоких привлечений, которые составили 566 млрд руб., или более 62% от всех инвестиций, с начала года в розничные фонды.

Жалобы Несмотря на стремительный рост активов и привлечений новых клиентов, ЦБ фиксирует снижение числа жалоб. По итогам девяти месяцев 2025 года было зарегистрировано только 1,3 тыс. обращений, что на 1,3% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. При этом число жалоб по вопросам управления ПИФами сократилось год к году (г/г) на 16,9%, до 255 обращений. «Доля жалоб на управление ПИФами в структуре жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций сократилась (–3,8 п. п. г/г) и составила 20,1%»,— отмечается в обзоре Банка России.

Первые места по привлечению средств клиентов традиционно заняли управляющие компании, входящие или работающие с крупнейшими российскими банками. По данным Investfunds, с начала года УК «Первая» привлекла в розничные ПИФы 409 млрд руб., «Т-Капитал» — 185,2 млрд руб., «Альфа-Капитал» — 138,6 млрд руб., «ВИМ Инвестиции» — 85,8 млрд руб. Доля данных компаний в суммарном привлечении средств на рынок превысила 90%. Разветвленные банковские сети и/или развитые дистанционные каналы продаж повышают эффективность распространения инвестиционных продуктов. «Крупные банковские группы обладают широкой базой клиентов, средства которых можно предложить перенаправить из депозитов в фонды. На фоне общего объема депозитов притоки в фонды не выглядят пока внушительными, но данный тренд имеет все шансы продолжиться и в следующем году»,— анализирует директор по инвестициям УК «Т-Капитал» Евгений Митюков.

Аналитики ЦБ фиксируют активный рост числа пайщиков закрытых фондов. Только в период с января по сентябрь количество физических лиц—владельцев паев выросло на 1,3 млн, до 16,9 млн человек. Быстрее всего растет число пайщиков БПИФов — на 1,2 млн человек, а общее их количество составило 14,8 млн человек. В конце октября на бирже было 38,6 млн уникальных брокерских счетов физических лиц. Вместе с тем растет и число частных пайщиков ОПИФов, но лишь на 105 тыс., до 2,1 млн человек. При этом средний объем вложений таких инвесторов (584 тыс. руб. на конец сентября 2025 года) традиционно существенно превышает средний объем вложений в БПИФы (95 тыс. руб. соответственно). Столь сильные различия в темпах прироста новых пайщиков и среднего счета, как считает регулятор, во многом связаны с максимально простым процессом приобретения паев БПИФов через приложения банков, в том числе для краткосрочного инвестирования временно свободных средств в инструменты денежного рынка с предсказуемой доходностью.

ЦБ задал тон

Высокий интерес к инструментам коллективного инвестирования появился не сразу. В январе прошлого года управляющие даже зафиксировали отток средств на общую сумму в 17 млрд руб. Но в последующие месяцы спрос на ПИФы начал уверенно расти по мере снижения доходности банковских вкладов, вызванного сперва ожиданиями начала цикла понижения ключевой ставки Банка России, а затем самим понижением ставки ЦБ суммарно на 4,5 п. п., до 16,5%. По данным ЦБ, уже по итогам первого квартала средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков опустилась на 1,4 п. п., до 20,28% годовых. По итогам второго квартала показатель упал уже на 2 п. п., в третьем — на 2,8 п. п., до 15,55%. На этом уровне он держался в осенние месяцы. Относительно пикового значения, установленного по итогам второй декады декабря 2024 года, ставки по вкладам упали на 6,1 п. п.

Быстрее всего снизились ставки по длинным депозитам, подсчитали в маркетплейсе «Финуслуги». По их данным, доходности трехлетних вкладов опустились до 10,19%, на 8,08 п. п., относительно пикового значения, годовых — на 8,04 п. п., до 13,33%, шестимесячных — на 7,75 п. п., до 14,65%. Слабее всего отреагировали трехмесячные и полуторалетние вклады: ставки по ним опустились на 5,46 п. п. и 5,48 п. п., до 15,16% и 11,24% годовых соответственно. «Ускорение притоков в октябре—ноябре связано с тем, что у клиентов заканчиваются сроки крупных депозитов в целом в финансовой системе»,— полагает Евгений Митюков.

Облигации

В сложившихся на рынке условиях частные инвесторы активно меняли свои инвестиционные предпочтения. Впервые с 2020 года самыми востребованными стали фонды облигаций, чистые инвестиции в которые составили за неполный год почти 440 млрд руб. Это более чем в 17 раз выше объема средств, выведенного за два предыдущих года, и лучший результат за все время наблюдений. В итоге активы таких фондов выросли за 11 месяцев в 2,9 раза, до 780 млрд руб.

Онлайн-покупки Банк России провел опрос среди 1275 частных инвесторов ПИФов. Согласно ему, 92% покупок паев осуществляется онлайн через сайт либо мобильное приложение УК/банка/брокера. Остальные покупки осуществляются в основном через офисы УК/банка/брокера и на платформе «Финуслуги». При выборе фонда наиболее важной информацией является его инвестиционная стратегия, имя/репутация УК и размер комиссии. При этом больше всего инвесторов в ПИФы не устраивают высокие комиссии (43% ответов), низкая доходность (29%), блокировка иностранных активов (28%) и однообразие идей (24%).

Ожидание смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) после заседания ЦБ в декабре 2024 года стало основным драйвером притоков в облигационные фонды в этом году, отмечают участники рынка. Динамика ключевой ставки имеет одно из ключевых значений для рынка, так как в случае ее роста цены облигаций снижаются, и наоборот. Рынок живет ожиданиями, а потому заранее начинает закладывать в котировки возможные изменения политики регулятора. Как отмечает директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец, инвесторов привлекала возможность заработать нетипично высокую для облигационных фондов доходность на уровне 25–30% годовых.

Уже по итогам первого полугодия ПИФы облигаций принесли пайщикам доход на уровне 15–20% годовых, стимулируя перетоки с депозитов, открытых летом и зимой 2024 года. «Инвестор видит, что доходность "классических" депозитов падает, тогда как рынок облигаций и, соответственно, облигационные ПИФы все еще дают возможность инвестировать под высокий процент»,— говорит директор департамента портфельных инвестиций УК «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин. Дополнительно работали ожидания дальнейшего снижения ставки. Даже осенний прогноз по темпам ее обновления снизился.

Фонды денежного рынка

Россияне сократили спрос на самые популярные в последние годы фонды денежного рынка. Но даже с учетом этого привлечения показали второй по величине результат на рынке. По данным Investfunds, чистый приток средств в такие ПИФы составил 374,2 млрд руб., что на 29% меньше инвестиций за аналогичный период 2024 года. В прошлом году фонды денежного рынка были единственными, куда массово шли деньги инвесторов, так как на фоне высокой турбулентности на фондовом рынке и ужесточения ДКП Банка России показывали стабильно высокий результат, сопоставимый с уровнем ключевой ставки. В этом году их результативность просела и все же осталась выше показателей депозитов. Если в начале года ежемесячный прирост дохода паев фондов денежного рынка доходил до 2%, то к концу осени показатель опустился до 1,2%.

Вместе с тем участники рынка отмечают значительную часть инвесторов, для которых фонды денежного рынка стали альтернативой накопительным счетам. «Такие ПИФы сочетают доходность, близкую к уровню ключевой ставки (в начале декабря — около 16–16,5% за вычетом комиссий), с возможностью гибкого инвестирования средств с минимальным рыночным риском и без потери накопленных процентов. Это качественное решение для размещения краткосрочной ликвидности в периоды неопределенности или ожидания удачной точки входа в другие активы»,— полагает Сергей Дюдин. По мнению директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктора Барка, в декабре притоки в фонды денежного рынка могут традиционно вырасти за счет «парковки» денег в денежный рынок на период длительных выходных для получения прогнозируемой доходности.

В таких условиях на рынке даже начали появляться новые фонды смешанного типа, совмещающие облигации и инструменты денежного рынка. Раньше такими фондами считали ПИФы, включающие рисковые акции и облигации, некоторые УК добавляли к ним золото. Сочетание инструментов денежного рынка и облигаций, по мнению директора по инвестициям УК «Первая» Андрея Русецкого, дает возможность получить премию к ставке, но при этом уровень риска увеличивается совсем незначительно. Предложение нашло отклик у инвесторов. В итоге за год ПИФы смешанного типа привлекли 112,6 млрд руб., что втрое выше объема средств, выведенного годом ранее. На фоне роста мировых цен на золото вырос спрос и на фонды драгметаллов, чистые привлечения в которые составили 15,6 млрд руб. против 6,4 млрд руб. инвестиций за аналогичный период 2024 года.

Акции минус

Продажи доминировали лишь в одной категории — фондах акций. С начала года их клиенты забрали 36 млрд руб. Это более чем впятеро больше вложений годом ранее и худший результат за все время существования отрасли. Весь год акции находились под давлением высоких ставок в экономике, что заставляло инвесторов пересматривать в сторону понижения прогнозы прибылей компаний на 2025–2026 годы. Помимо этого, рынок акций был очень волатильным из-за постоянно меняющегося внешнего геополитического фона, который в течение года то способствовал росту котировок, то их снижению. В итоге индекс Мосбиржи, несмотря на подъем в начале года на 17%, до 3371 пункта, по итогам ноября составил 2676 пунктов, то есть на 7,2% ниже значений конца 2024 года. «Инвесторы пережидали текущую конъюнктуру на рынке акций в фондах облигаций и денежного рынка, ожидая четких сигналов, в первую очередь в сфере геополитики, о возможности устойчивого роста рынка акций»,— объясняет Андрей Русецкий.

Прогноз

В связи с ужесточением риторики Банка России в осенние месяцы управляющие с большей осторожностью стали относиться к перспективам отрасли, так как вслед за пересмотром прогноза средней ключевой ставки в пользу более осторожного ее снижения в будущем году осенью подросли ставки по депозитам. По данным Банка России, уже по итогам третьей декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам выросла за две декады на 0,3 п. п., до 15,62%. Тем не менее Сергей Дюдин не исключает того, что притоки в фонды могут по итогам 2026-го обновить рекорд этого года, если снижение ключевой ставки будет плавным, как и прогнозирует финансовый регулятор.

Лидерами привлечений, по мнению аналитиков, как и в 2025 году, останутся фонды облигаций во главе с ПИФами гособлигаций. Они, как считает Максим Быковец, могут заработать инвесторам 25% в случае реализации позитивного сценария, по которому ключевая ставка на конец 2026 года может составить 11–13%. «Фонды денежного рынка сохранят популярность как инструмент управления краткосрочной ликвидностью»,— считает Сергей Дюдин. Тем не менее, на его взгляд, по мере ослабления ключевой ставки их популярность будет неуклонно снижаться, как это было большую часть уходящего года. «Часть инвесторов, хранящих средства в таких фондах, скорее всего, захотят получать ту же доходность, к которой они привыкли, и начнут набирать больше риска в свой портфель. Это, в частности, уже видно в динамике притоков в фонды флоатеров»,— отмечает господин Барк.

Скептически участники рынка относятся лишь к фондам акций. По мнению Максима Быковца, в случае геополитической разрядки приток средств инвесторов начнет поступать и в акции. Но, на его взгляд, как правило, российскому рынку требуется показать один-два месяца устойчивого роста, чтобы спровоцировать притоки. «Пока отдельные бумаги на брокерских счетах покупают чаще, чем фонды акций широкого рынка»,— отмечает господин Быковец. По мнению Андрея Русецкого, ПИФы акций могут стать актуальными с осени, когда ключевая ставка заметно снизится — при условии, что не произойдет ухудшения внешнего геополитического фона. «Ключевой фактор для акций сейчас — это курс рубля, без ослабления которого они не покажут весь свой потенциал»,— полагает господин Русецкий. По его мнению, для роста рынка акций желателен курс рубля выше 90 руб./$.

Василий Синяев