Долина заявила, что купившая ее квартиру Лурье «не проявила осмотрительности»

Певица Лариса Долина в иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье заявила, что та не проявила осмотрительности при заключении сделки. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на решение суда по делу о продаже квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Истец (Долина. — "Ъ") указывает, что ответчик... не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца»,— говорится в документе.

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье, сделка обошлась в 112 млн руб. После певица заявила, что отдала деньги мошенникам, под влиянием которых совершила «фиктивную» продажу. Суд вернул певице право собственности на квартиру. Госпожа Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Она подала жалобу в Верховный суд. Лариса Долина пообещала вернуть ей деньги, но покупательница отзывать жалобу не намерена.

Подробности — в материале «Ъ FM» «В "деле Долиной" ищут компромиссы».