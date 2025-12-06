В «деле Долиной» ищут компромиссы

Лариса Долина пообещала вернуть деньги за квартиру в Хамовниках. Такое заявление артистка сделала спустя полтора года после отмененной сделки и череды судебных решений в свою пользу. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье сообщила, что уже оплатила налог на имущество в 2024-м и в 2025 году намерена сделать то же самое. На данный момент она остается и без квартиры, и без денег. Верховный суд 16 декабря должен рассмотреть ее жалобу на прежнее решение об изъятии жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

5 декабря в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» Долина рассказала, что стала жертвой мошенников и постарается сделать все, чтобы найти средства для Лурье и поставить в истории точку: «Правда состоит в том, что в мой дом пришла большая беда. В начале апреля 2024 года на мой сотовый поступил звонок от ректора института, в котором я служу уже девять лет.

И только через четыре месяца я узнала, что это была не она. Она сказала мне: "Лариса Александровна, сейчас я вас соединю с начальником службы безопасности института, у вас серьезные материальные проблемы". Не то чтобы я подозревала, что они мошенники, нет. Я только спустя четыре месяца сообразила, что все, у меня ничего не осталось. Я всегда считала себя очень сильной женщиной и выходила порой из очень тяжелых моментов, которые были в моей жизни. Сейчас я хочу сказать, что для меня самое важное — это сохранить честь, достоинство и все-таки восстановить справедливость.

Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники, поэтому я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру.

Я хочу быть честной, перед самой собой прежде всего. Это единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное в полном объеме».

Накануне юристы народной артистки обратились с предложением к Полине Лурье о досудебном соглашении. Предполагалось, что средства будут переводиться на ее счет несколько лет, в рассрочку. Заявление ничего не меняет в планах завершить спор в Верховном суде, ведь из сказанного Долиной не понятны сроки и механизм возврата 112 млн руб., рассказала “Ъ FM” адвокат Лурье Светлана Свириденко: «Пойдем до конца, безусловно. Лариса Александровна не сказала, в течение какого срока она готова вернуть средства.

Предложение, которое нам поступало до этого, было растянуто во времени равными платежами на несколько лет, на срок, превышающий три года, что, безусловно, Полину Александровну не устроит.

Право собственности должно вернуться Полине Лурье. Если даже суд признавал факт введения в заблуждение и посчитал сделку недействительной, то должна применяться двусторонняя реституция, когда каждая сторона возвращается в то положение, в котором существовала до сделки, до договора. То есть если Ларисе Александровне была возвращена квартира, то Лариса Александровна должна была возвратить Полине Александровне деньги».

Шансы найти компромисс до окончательного решения высшей судебной инстанции у сторон все еще остаются, полагает адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов: «До момента вынесения решения стороны вправе заключить мировое соглашение. Это не препятствует им. Если Лурье не готова принимать условия соглашения о рассрочке на три года, то это объясняется ущемлением ее интересов. Если 100 млн руб. положить на счет под проценты — это актив, который будет приносить хорошие деньги. Поэтому ее устроит вариант, при котором она получает единовременно эти денежные средства. Для них обеих идеального решения не будет. Минимальный вариант, который удовлетворяет обе стороны, это когда покупатель получит решение суда, оно вступит в силу, и Лурье может получить исполнительный лист и обратиться к приставам за принудительным взысканием этих средств единовременно. Пристав возбуждает исполнительное производство и разыскивает активы. Здесь, конечно, для Долиной получить рассрочку было бы интереснее, но навряд ли кто-то на это согласится».

В марте Хамовнический районный суд Москвы признал сделку по продаже квартиры Долиной недействительной, указав, что певица заключила договор «под влиянием заблуждения». Позднее апелляция и кассация признали это решение законным.

Станислав Крючков