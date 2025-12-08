В акватории Сочинского порта 8 декабря проведут учебные стрельбы

В акватории Сочинского морского порта в субботу, 8 декабря, пройдут плановые учебные стрельбы. Как сообщила пресс-служба администрации города-курорта в своем Telegram-канале, мероприятия будут проводиться в два этапа: с 09:00 до 13:00, а затем с 19:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Перед началом тренировочных действий военные организуют речевое оповещение жителей и гостей курорта. Власти подчеркивают, что учения проходят в штатном режиме и направлены на отработку необходимых процедур, обеспечивающих безопасность территории и населения.

Горожан просят сохранять спокойствие и заранее учитывать информацию о временных интервалах стрельб.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты были сбиты над Брянской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Ленинградской, Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, а также в Московском регионе.

Мария Удовик