Пентагон заложил $800 млн на поддержку Украины в ближайшие два года

Проект бюджета Пентагона предусматривает выделение Украине по $400 млн в 2026 и 2027 годах. Документ пока не согласован, голосование по нему начнется в Конгрессе на этой неделе, сообщает ТАСС. Законопроект также обязывает главу Пентагона докладывать Палате представителей и Сенату о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных.

2 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон больше не оказывает Киеву финансовую помощь. Вместо этого США продают оружие НАТО для передачи Украине, уточнил он. НАТО планирует выделять на эти цели по €1 млрд ежемесячно в 2026 году. В первую очередь речь идет о закупке боеприпасов, в том числе для ПВО.

