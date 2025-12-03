НАТО выделит по €1 млрд ежемесячно на покупку оружия США для Украины в 2026 году

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса планируют продолжить закупку оружия у США для Украины. В 2026 году НАТО закладывает на эти цели по €1 млрд ежемесячно.

«Страны НАТО уже закупили (у США.—“Ъ”) оружия для Украины на €4 млрд, до конца года мы рассчитываем, что будет €5 млрд. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО»,— сообщил генсек НАТО на встрече министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Марк Рютте добавил, что НАТО «приветствует» мирные усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. При этом, заверил господин Рютте, НАТО продолжит закупки американского оружия для Украины.

