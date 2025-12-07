Украинский мир ездит по континентам

Лидеры Британии, Франции и Германии встретятся 8 декабря в Лондоне для согласования дальнейших действий по Украине после состоявшихся в конце прошлой недели консультаций американских и украинских представителей в Майами. Миссия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые ведут переговоры с Москвой и Киевом без участия Европы, вынуждает западных союзников искать новые пути повлиять на переговорный процесс и пересмотреть мирный план Трампа в пользу Украины. Утечки в мировых СМИ свидетельствуют о том, что Европа призывает Киев не соглашаться на территориальные уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча лидеров Германии, Франции и Великобритании (на фото Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер) с Владимиром Зеленским станет новым коллективным ответом на контакты представителей США с Москвой без участия европейских союзников

Фото: dpa / Kay Nietfeld / ТАСС

Встреча британского премьера Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца в Лондоне должна стать их коллективным ответом на «украинскую партию» Вашингтона, которую администрация президента Трампа продолжает разыгрывать на переговорах с Москвой и Киевом без участия своих европейских союзников.

Анонсируя переговоры «евротройки», составляющей ядро поддерживающей Киев «коалиции желающих», президент Макрон написал в соцсети Х, что встреча продолжит «координацию усилий» по урегулированию украинского конфликта с учетом состоявшихся в конце прошлой недели переговоров американских и украинских представителей в Майами. «Европейцы обязательно станут ключевой опорой справедливого и прочного решения, которое мы коллективно вырабатываем»,— подчеркнул президент Макрон.

В растянувшихся на три дня переговорах в засекреченном месте в Майами (штат Флорида), на которых администрацию США представляли ранее посетившие Москву спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер, с украинской стороны принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и руководитель генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

При этом, как и на первой встрече в Майами, проходившей неделей ранее в частном гольф-клубе Стивена Уиткоффа, американская сторона вновь предпочла сохранить формат обсуждения двусторонним, не привлекая к нему европейцев.

По окончании новых консультаций президент Зеленский провел телефонный разговор с американскими и украинскими переговорщиками, назвав его «долгим и содержательным».

В заявлении Госдепа США, сделанном по итогам переговоров в Майами, отмечается, что «участники обсудили итоги недавней встречи американской и российской сторон и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны». Кроме того, в американском дипломатическом ведомстве отметили, что «стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки послевоенной реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению».

Несмотря на обтекаемые заявления сторон о «конструктивном характере обсуждения» и их нежелание разглашать детали, утечки в ведущих американских СМИ свидетельствуют о том, что консультации в Майами протекали весьма напряженно, затронув ключевые аспекты будущего урегулирования — вопросы территорий и гарантий безопасности.

Как отмечает издание Axios, «обсуждение вопроса о территории было сложным» и для его решения США «пытаются разработать новые идеи».

По сообщению источника издания, в ходе обсуждения вопроса о гарантиях безопасности для Украины стороны «приблизились к соглашению, но требуется дополнительная работа, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали проект гарантий безопасности».

В то же время агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, указывает: «Несмотря на позитивный тон консультаций, мало что указывает на серьезный прорыв, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в переговорах».

Как отмечает газета The New York Times со ссылкой на источники, четыре пакета, на которые был разделен план США, «касаются вопросов, связанных с суверенитетом Украины, численности ее армии после завершения конфликта, территорий, экономического сотрудничества и всеобъемлющих вопросов европейской безопасности». Как отмечает газета, четыре пакета изначального мирного плана Трампа обсуждаются параллельно.

При этом многочисленные утечки свидетельствуют о том, что сохраняющаяся неуступчивость украинской стороны во многом связана с ее оглядкой на европейских партнеров, взявших на себя роль суфлеров Киева в его переговорах с Вашингтоном.

Так, источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что европейские лидеры призвали Зеленского не принимать условия Москвы, не заручившись перед этим гарантиями безопасности со стороны США. По словам собеседников издания, европейские союзники Киева настаивают, что именно Вашингтон должен будет взять на себя главную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В связи с этим, по их мнению, необходимо вначале добиться от США четкого разъяснения по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России».

По информации издания Kyiv Post, накануне состоявшегося на прошлой неделе в Брюсселе заседания совета Украина—НАТО глава МИД Украины Андрей Сибига настаивал на том, что «Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленные гарантии безопасности».

О нарастающей напряженности в отношениях США и их европейских союзников, все дальше расходящихся по вопросу о том, на каких условиях должно быть достигнуто будущее украинское урегулирование, свидетельствуют и опубликованные немецким изданием Der Spiegel выдержки из стенограммы последней телеконференции с участием лидеров европейских стран. Как следует из текста документа, участники совещания подвергли критике США и американскую делегацию на переговорах в Майами. Так, канцлер Мерц заявил, что Зеленский «в ближайшие дни должен быть крайне осторожен». «Они играют в игры как с вами, так и с нами»,— заявил Зеленскому глава правительства Германии.

«Мы не должны оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами»,— предостерег президент Финляндии Александр Стубб. С ним согласился и генсек НАТО Марк Рютте, призвавший участников встречи «защитить Владимира».

Согласно обнародованной стенограмме, еще один участник конференции, президент Макрон, и вовсе указал на вероятность того, что США «предадут Украину в вопросе территории, не внеся ясности по гарантиям безопасности».

После публикации в Der Spiegel Макрон решительно опроверг ее содержание, заявив о том, что он якобы не говорил ничего подобного. Другие участники совещания предпочли обойти скандальную публикацию молчанием.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб сделал новое заявление о том, что будущее урегулирование по Украине будет «трудно переварить», особенно украинцам, и призвал не рассчитывать на «идеальный» мир для Киева. «Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее»,— заявил финский лидер изданию Ilta-Sanomat.

Сергей Строкань