Трамп: Байден раздавал Украине деньги «как конфеты»
Трамп заявил о прекращении финансовой поддержки Украины
США больше не оказывают Украине финансовую помощь, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Вместо этого Вашингтон продает оружие НАТО для передачи Киеву, уточнил он.
Фото: Brian Snyder / Reuters
Господин Трамп заявил, что бывший президент США Джо Байден «раздал $350 млрд, как конфеты». «Это огромная куча денег, причем большая часть в наличных и значительная в виде оборудования,— сказал американский президент на заседании кабинета министров (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).— Я ничего не раздаю».
Европейские страны платят США 100% стоимости оружия, а затем передают его Украине «или делают с ним все, что им заблагорассудится», утверждает Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон пытается разрешить российско-украинский конфликт. «Наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы урегулировать эту ситуацию»,— сказал господин Трамп.
2 декабря в Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В Кремле называли темой обсуждений план мирного урегулирования на Украине.