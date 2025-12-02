Трамп: Байден раздавал Украине деньги «как конфеты»

США больше не оказывают Украине финансовую помощь, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Вместо этого Вашингтон продает оружие НАТО для передачи Киеву, уточнил он.

Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Господин Трамп заявил, что бывший президент США Джо Байден «раздал $350 млрд, как конфеты». «Это огромная куча денег, причем большая часть в наличных и значительная в виде оборудования,— сказал американский президент на заседании кабинета министров (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).— Я ничего не раздаю».

Европейские страны платят США 100% стоимости оружия, а затем передают его Украине «или делают с ним все, что им заблагорассудится», утверждает Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон пытается разрешить российско-украинский конфликт. «Наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы урегулировать эту ситуацию»,— сказал господин Трамп.

2 декабря в Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В Кремле называли темой обсуждений план мирного урегулирования на Украине.