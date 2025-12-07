Сочинский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений

Аэропорт Сочи сообщил в своем Telegram-канале о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Ограничительные меры действовали с 21:03 и были введены для обеспечения безопасности полетов. По уточненным данным, полноценная работа воздушной гавани была восстановлена в 21:28.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Параллельно городские власти уведомили жителей и гостей курорта о кратковременном введении режима атаки, который действовал на территории Сочи всего несколько минут. В настоящее время угроза отсутствует. Официальные органы призвали горожан сохранять спокойствие и ориентироваться на проверенные источники информации.

Мария Удовик