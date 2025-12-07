Жителей Сириуса призвали укрыться из-за угрозы атаки БПЛА

Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале распространил официальное обращение к жителям и гостям, предупредив о наличии угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В заявлении уточняется, что все силы и средства, задействованные в системе безопасности территории, приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Фото: Мария Удовик

Гражданам рекомендовано сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и не находиться вблизи окон. В обращении также подчеркивается необходимость перейти в безопасное место до отмены предупреждения.

Власти продолжают мониторинг ситуации и призывают жителей следовать официальным инструкциям.

Мария Удовик