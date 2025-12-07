ФК «Сочи» проиграл «Локомотиву»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле потерпел поражение от московского «Локомотива». Матч закончился со счетом 2:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между соперниками сыграно 11 официальных матчей. Шесть раз успех сопутствовал москвичам, три раза соперники поделили очки, еще дважды победу праздновали сочинцы.

«Локомотив» сходу заявил о своих намерениях. Семь минут потребовалось полузащитнику москвичей Алексею Батракову, чтобы открыть счет в этом противостоянии. Ответ южан последовал на 25-й минуте, когда Игнасио Сааведра снабдил голевой передачей Мартина Крамарича. Однако столичный клуб еще до перерыва провел две результативные атаки, автором дубля стал Александр Руденко.

Во втором тайме Дмитрий Воробьев ударом с пенальти не оставил шансов Александру Дегтеву. В концовке встречи Франсуа Камано установил окончательный результат. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 2:4.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 28-го февраля сыграет на своем поле против московского «Спартака». После 18 туров в РПЛ будущий соперник занимает шестое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 29 баллов. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16 месте с девятью набранными очками.

Евгений Леонтьев