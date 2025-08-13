VK замедляет доходы

Выручка VK (MOEX: VKCO) за первую половину 2025 года составила 72,6 млрд руб., рост год к году — 13%. При этом еще в январе—июне 2024 года последний показатель был на уровне 23%. Так, динамика по доходам холдинга замедляется, как и его основного направления — «Социальные платформы и медиаконтент». В компании объясняют это сокращением рекламных бюджетов, на которые влияют высокая ключевая ставка ЦБ и ограничения в кредитовании. Впрочем, аналитики отмечают, что финансовые расходы холдинга за период выросли в полтора раза в годовом выражении, до 18 млрд руб.

“Ъ” ознакомился с неаудированной отчетностью VK по МСФО (MOEX: VKCO) за второй квартал и первые полгода. Выручка группы за январь—июнь достигла 72,6 млрд руб., увеличившись на 13% год к году. Так, темпы роста показателя замедлились: годом ранее он был на уровне 23%. Чистый долг, как заверяют в компании, сократился более чем в два раза и составил 77 млрд руб., средневзвешенная ставка по долговому портфелю — 8,2%. Чистый убыток составил 12,7 млрд руб. против 24,6 млрд годом ранее. Сам холдинг VK в июне завершил размещение дополнительных акций на 112 млрд руб., средства от которых были направлены на погашение кредитов с плавающей процентной ставкой.

Впрочем, VK отмечает отток денежных средств от операционной деятельности в первом полугодии — показатель составил 5,2 млрд руб., следует из пояснения к отчетности холдинга.

При этом еще в январе—июне 2024 года поступление средств от операционной деятельности оценивалось в 1,7 млрд руб.

В VK сокращение показателя связывают с высокими процентными платежами за период, на которые влияла как ставка ЦБ, так и уплаченный налог на прибыль.

Параллельно с сокращением динамики выручки холдинга замедлились и доходы его основного подразделения — «Социальные платформы и медиаконтент» (объединяет «ВКонтакте» и «Одноклассники», занимает 70% в общей структуре выручки VK). Выручка направления в основном формируется за счет доходов от онлайн-рекламы, пользовательских платежей в играх и миниаппах, а также от виртуальных подарков и стикеров.

Так, выручка сегмента в первом полугодии составила 50,5 млрд руб., увеличившись на 8% год к году. При этом в январе—июне 2024 года направление нарастило доходы на 22,9% год к году, до 46,2 млрд руб. В VK связывают замедление темпов роста сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» с сокращением объемов рекламного рынка в целом: «Динамика рекламной выручки в первом полугодии находилась под влиянием общерыночных факторов. Высокая ключевая ставка и ограничения в кредитовании продолжают оказывать давление на уровень потребления и рекламные бюджеты». В первом полугодии 2024 года рост доходов компании от онлайн-рекламы составлял 29%, за текущий период — 16%.

У прочих сегментов сокращение динамики не столь заметно. Подразделение «Образовательные технологии» (edtech) за период показало выручку 3,9 млрд руб., рост год к году составил 24%. Впрочем, один из главных активов сегмента — онлайн-платформа Skillbox — был перенесен в графу «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». В отчетности уточняется, что на 30 июня компания находится в поиске покупателя на принадлежащую ей долю (более 50% на декабрь 2024 года), в том числе на дочерние компании.

В VK называют процесс «стандартной процедурой в рамках МСФО», когда компания рассматривает варианты привлечения стратегического инвестора или изменения структуры владения.

Впрочем, представитель холдинга отмечает, что на текущем этапе группа сфокусирована на развитии детского образования. Последний сегмент остается самым устойчивым на edtech-рынке, в то время как рост ДПО-направления (составляет основной каталог Skillbox) продолжает замедляться (см. “Ъ” от 3 августа). «Вполне логично, что VK продолжает политику оптимизации, особенно в условиях сокращения темпов роста выручки главного направления, а также замедления динамики edtech-рынка в целом»,— считает гендиректор одной из образовательных платформ.

В целом отрицательный операционный денежный поток может указывать на рост расходов, связанных с развитием новых сервисов, на инфраструктуру и маркетинг, а также с возможным изменением условий расчетов с рекламодателями, полагает аналитик по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд. Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян говорит о значительном увеличении стоимости заимствований: «За шесть месяцев финансовые расходы холдинга выросли в полтора раза в годовом выражении — с 12 млрд до 18 млрд руб. Проценты, уплаченные компанией, выросли в три с половиной раза за тот же период. Это создало перманентный дефицит денежных средств в основной деятельности, вызвало замедление роста активов и потребовало оптимизации расходов, что мы и видим в отчетности».

