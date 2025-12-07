Volkswagen инвестирует €160 млрд в модернизацию производства

Инвестиции Volkswagen (VW) в производство, технологии и инфраструктуру к 2030 году достигнут €160 млрд. Об этом заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) глава компании Оливер Блуме. Такие инвестиции — часть ежегодно обновляемого компанией пятилетнего плана. Объемы запланированных инвестиций в этом году снизились по сравнению с предыдущими. Например, на период с 2024 по 2028 год были запланированы инвестиции в размере €180 млрд, а на 2025–2029 годы — €165 млрд.

В последние годы VW сталкивается с серьезными проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских компаний. В 2024 году Volkswagen сообщила, что ей придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников. В текущем году к этим проблемам добавились импортные пошлины Дональда Трампа. VW закончила третий квартал с убытком в €1,1 млрд, причем общие потери из-за американских пошлин в 2025 году компания оценивает в €5 млрд.

Одним из источников проблем для Volkswagen сейчас является бренд Porsche. В сентябре он объявил, что «в связи с рыночными условиями» откажется от запланированного выпуска новой линейки электромобилей и перенесет разработку программной платформы для электромобилей на более поздние сроки. VW сообщила, что издержки из-за изменения стратегии Porsche составили €4,7 млрд. В интервью FAS господин Блуме также признал кризисное состояние этого бренда и рассказал, что руководство компании готовит новый пакет мер экономии в Porsche. Сам господин Блуме до сих пор возглавляет не только всю Volkswagen, но и Porsche, однако с января он уйдет с этого поста и бренд возглавит Михаэль Ляйтерс.

Яна Рождественская