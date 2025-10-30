Volkswagen несет убытки из-за импортных пошлин Трампа

В третьем квартале выручка Volkswagen (VW) выросла на 2,3%, составив €80,3 млрд. При этом компания закончила квартал с чистым убытком €1,1 млрд против прибыли €1,6 млрд годом ранее. Это первый убыток VW с 2020 года. За квартал компания продала 2,2 млн автомобилей — рост на 4,5%.

Компания объясняет квартальные убытки негативным влиянием введенных американскими властями импортных пошлин, а также издержками, связанными с брендом Porsche. Этот бренд ранее сообщал, что «в связи с рыночными условиями» откажется от запланированного выпуска новой линейки электромобилей и перенесет разработку программной платформы для электромобилей на более поздние сроки. VW сообщила, что издержки из-за изменения стратегии Porsche составили €4,7 млрд.

Компания прогнозирует, что потери из-за американских пошлин в 2025 году достигнут €5 млрд. Финансовый директор VW Арно Антлитц заявил, что негативное воздействие пошлин сохранится и в дальнейшем, в связи с чем компания должна принимать меры по повышению эффективности. В прошлом году VW уже объявляла о планах снижения издержек и сокращения 35 тыс. сотрудников к 2030 году.

Акции VW после публикации отчетности снизились на 1,6%.

Яна Рождественская