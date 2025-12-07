Полиция Кубани сообщила о мошенниках, которые обманывают на гороскопах

В ГУ МВД по Краснодарском краю распространили информацию о мошеннических действиях с гороскопами на 2026 год. По информации правоохранителей, злоумышленники обещают персональные прогнозы, а также специальные обереги или ритуалы, которые якобы смогут защитить доверчивых граждан от бед и привлечь удачу.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Они также запускают сайты и рассылают рекламу в соцсетях с предложением бесплатно узнать гороскоп на новый год»,— говорят в краевом главке.

Схема мошеннических действий предполагает переход по ссылке на фишинговую страницу. Там необходимо ввести личные данные, которые в итоге используются для кражи аккаунтов, а также для подписки на платные рассылки или для продажи. Кроме того, активно используются чат-боты с бесплатными прогнозами, в которых через время предлагается оплатить «премиум-доступ».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодаре за десять месяцев 2025 года количество зарегистрированных мошеннических действий снизилось до 4358, что на 681 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них — 3249 случаев связаны с дистанционными схемами, что на 394 меньше.

В то же время, как рассказывал заместитель начальника УБК ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Алексей Зарудний, в 2025 году зафиксировано более 19 тыс. случаев дистанционного мошенничества. Эксперт Южного ГУ Банка России Максим Чучков отмечает, что растет размер средней суммы хищения. Жертвами мошенников становятся наиболее экономически активные люди среднего возраста — от 25 до 45 лет.

«Люди с высоким доходом статистически чаще проявляют должную осмотрительность и осторожность в работе со средствами, поэтому они менее уязвимы для мошенников. Люди с доходом ниже среднего — не очень интересны мошенникам. Чаще всего жертвами становятся именно люди со средним уровнем дохода. Их атаковать наиболее интересно с точки зрения финансовой выгоды»,— комментировал ранее представитель Центробанка.

Василий Хитрых