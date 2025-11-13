С начала года в Краснодаре произошло более 14 тысяч преступлений

В Краснодаре за десять месяцев 2025 года зарегистрировано 14 067 преступлений, что на 2043 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа 4699 относятся к категории тяжких и особо тяжких, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе городского УМВД.

Количество умышленных причинений вреда здоровью составило 79 случаев, что на 11 меньше, чем годом ранее, из них 18 — со смертельным исходом. Зафиксировано 30 умышленных убийств и покушений на убийство, что на семь меньше, чем в 2024 году. Число изнасилований и покушений на них выросло до 13, увеличившись на семь фактов.

Разбоев зарегистрировано 323 (на один меньше), грабежей — 113 (на 18 меньше), краж — 5009 (на 788 меньше). Среди них 53 кражи из квартир (на 34 меньше), 823 кражи сотовых телефонов (на 324 меньше) и 112 краж транспортных средств (на 22 больше). Угонов зафиксировано 47, что на десять меньше, чем годом ранее. Преступлений, связанных со скупкой краденого,— 13 (на семь меньше).

Количество мошенничеств снизилось до 4358, что на 681 меньше, чем в прошлом году. Из них 3249 случаев связаны с дистанционными схемами — на 394 меньше.

Зафиксировано также 89 фактов фальшивомонетничества (на 17 меньше) и 32 случая хулиганства, что на девять больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Вячеслав Рыжков