Краснодар вошел в рейтинг городов с самым высоким средним чеком на кофе

В рейтинге городов-миллионеров России с самым высоким средним чеком на кофе в кофейнях Краснодар занял шестое место. В сентябре-октябре средний чек в кофейнях столицы Кубани составил 501 руб., сообщает агентство «Новости» на основе данных «Платформы ОФД».

В пятерку самых дорогих городов для кофеманов вошли Челябинск (средний чек на кофе — 610 руб.), Санкт-Петербург (603 руб.), Новосибирск (597 руб.), Москва (564 руб.) и Красноярск (507 руб.).

В Ростове-на-Дону средний чек на кофе в заведениях составляет 494 руб., в Казани — 477 руб., в Волгограде — 470 руб., в Екатеринбурге — 467 руб., в Уфе — 465 руб., в Самаре — 462 руб., в Перми — 453 руб., в Нижнем Новгороде — 437 руб. и в Воронеже — 427 руб.

Как отмечает гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков, сегодня очевиден высокий потенциал роста кофеин в спальных районах городов. «Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории — свои особенности поведения потребителей и показатели продаж»,— констатировал эксперт.

Василий Хитрых