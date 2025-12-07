«Газпром» выделил на догазификацию Адыгеи до 2031 года 126 млн рублей

ООО «Газпром газификация» предоставило АО «Газпром газораспределение Майкоп» 128 млн руб. на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. Согласно договору, газораспределительная организация обязуется возвратить сумму финансирования в срок до 31 декабря 2072 года. Соответствующая информация опубликована на ресурсе ЦРКИ «Интерфакс».

В договоре прописано, что если суммы финансирования не хватит, она подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения к договору. Деньги будут использованы на строительство и (или) реконструкцию газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации Республики Адыгеи на 2022-2031 годы.

В сообщении также указано, что стоимость активов АО «Газпром газораспределение Майкоп», определенная по данным бухгалтерской отчетности на 5 декабря 2025 года, составляет 5,9 млрд руб. Отмечается, что АО «Газпром газораспределение Майкоп», а также ООО «Газпром газификация» — косвенно контролирует ООО «Газпром межрегионгаз». Доля прямого участия компании в уставном капитале ООО «Газпром газификация» — 99,9%, доля косвенного участия компании в уставном капитале АО «Газпром газораспределение Майкоп» — 74,94%.

Василий Хитрых