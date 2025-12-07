Паром Sea Bridge, который пытался возобновить морское сообщение спустя 14 лет и был развернут в порту Сочи после более двух суток ожидания, снова намерен повторить попытку 8 декабря, но уже без перевозки транспортных средств. Однако власти Краснодарского края продолжают настаивать на невозможности возобновления работы парома. Насколько целесообразны такие попытки, и могут ли судно развернуть снова, «Ъ-Сочи» рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА), основатель и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Алексан Мкртчян

Фото: предоставлено автором

«Надеюсь, что представители компании, владеющей паромом, смогли договориться. Я прекрасно понимаю, что в теории невозможно наступить два раза на одни и те же грабли, но история знает немало таких примеров.

Сейчас ситуация с паромом выглядит так: компания Sea Bridge, потерявшая в прошлый раз, по моим оценкам, свыше 100 тыс. долларов, все-таки договорилась с портом Сочи и краевыми властями о запуске рейсов, но исключительно с перевозкой пассажиров, без автомобилей. Очевидно, что второй раз брать на себя те же финансовые риски они не готовы, и поэтому стратегия выглядит довольно прозрачной: начать движение хотя бы в таком виде, а затем уже попытаться добиться согласования на ввоз машин. Паром пойдет, и этим они хотят приучить всех к мысли, что линия работает, а уже потом, как бы постфактум, вернуться к переговорам о разрешении на транспортировку автомобилей.

Но здесь важно понимать одну ключевую вещь: никакого реального экономического смысла в паромном сообщении Трабзон — Сочи без автомобилей нет, особенно в зимний сезон. Это не то направление, куда люди массово готовы тратить деньги и время.

Из Сочи и Краснодара летают регулярные рейсы в Стамбул и Анталию — именно туда и направляются туристические потоки зимой. Из-за этого рассчитывать на стабильный поток пассажиров бессмысленно. Паром создавался как средство автоперевозки, а не как аналог круизного судна.

Поэтому вся логика компании сейчас сводится к тому, чтобы доказать: рейсы возможны, пусть пока и в нерентабельном режиме. Они сделают две-три "ходки" без машин, параллельно продолжая переговоры. Финансовые риски при этом лежат исключительно на них. На мой взгляд, они способны выдержать убытки примерно до 1 млн — максимум 1,5 млн долларов, прежде чем станет очевидно, что дальнейшая эксплуатация линии без авто невозможна. Вся суть парома состоит только в этом. Он предназначен для машин, а не для туристов.

Скорее всего, переговоры завершатся безрезультатно, и компания будет вынуждена свернуть линию, зафиксировав убыток. Но все может измениться, если им удастся убедить региональные власти и получить разрешение на перевозку автомобилей».