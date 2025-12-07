Над семью регионами за ночь сбиты 77 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 7 декабря силы ПВО уничтожили 77 беспилотников над семью регионами.

Как уточнило ведомство, 42 БПЛА сбиты над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, 10 над Крымом, девять — над Волгоградской областью, два — над Белгородской, по одному — над Чечней и Астраханской областью.

В течение ночи работу приостанавливали аэропорты Саратова, Волгограда, Грозного, Владикавказа, Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал о плане «Ковер» в воздушном пространстве города Моздок. В Ростовской области из-за налета БПЛА повреждена линия электропередач. Без света остались 250 человек.