В Ростовской области после налета БПЛА 250 человек остались без света

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о налете БПЛА на Ростовскую область. По его словам, силы ПВО сбили беспилотники в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах.

«В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка ЛЭП. Без электроснабжения остались 250 жителей хутора»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, пострадавших нет. Работы по восстановлению электроснабжения в хуторе Колундаевский начнутся в светлое время суток, добавил он.