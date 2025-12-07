Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до восьми

В аэропортах Нальчика, Оренбурга и Орска введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Всего с начала ночи работу приостановили восемь аэропортов.

Примерно с 23:00 мск аналогичные ограничения действуют в аэропорту Волгограда. Позднее работу приостановил аэропорт Саратова. Примерно с 3:00 мск прием и отправка самолетов приостановлена в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что план «Ковер» также введен в городе Моздок.

В ночь на 7 декабря об угрозе атаки БПЛА сообщали власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Саратовской, Оренбургской, Пензенской областей и некоторых других регионов.