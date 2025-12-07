В Краснодаре прошел предновогодний мотопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В Краснодаре состоялся традиционный предновогодний мотопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Участие в праздничной акции приняли свыше 70 байкеров. Украшенные гирляндами и мишурой мотоциклы прошли колонной по улицам города, создавая праздничную атмосферу для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / tk_krd Фото: t.me / tk_krd

Финальной точкой маршрута стала площадь перед Законодательным собранием Краснодарского края. Здесь участники мотопробега провели яркое шоу. Горожане охотно фотографировались с Дедами Морозами и Снегурочками, а дети участников спецоперации и ребята из малообеспеченных семей получили сладкие угощения и сувениры.

В этот же день в центре Краснодара начали монтаж 22-метровой новогодней ели на Главной городской площади. Дерево украсят игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, а также шарами и снежинками. Полностью оформление будет завершено к 15 декабря. Кроме того, в городе уже установлены семь искусственных елей высотой 15 м.

Мария Удовик