«Синяя галочка» налетела на штраф

Еврокомиссия наложила на X первый в истории штраф по Закону о цифровых услугах. И сразу на €120 млн. Решение о санкциях чиновники приняли на основе выводов двухлетнего расследования о правилах регулирования контента в Х. Еврокомиссия указала, что «синяя галочка» верификации вводит аудиторию в заблуждение — сейчас любой может получить эту отметку за €7 в месяц. Такие аккаунты вызывают доверие у пользователей и усиливают дезинформацию, отмечает регулятор. Кроме того, как подчеркнули в ЕК, платформа Илона Маска не предоставляет полный доступ к публичным данным, в том числе по рынку рекламы. На штраф уже отреагировали в Белом доме. Госсекретарь Марко Рубио назвал его атакой на все американские технологические платформы и «на американский народ».

Претензии европейцев проанализировал IT-эксперт Александр Исавнин: «В Европе законы о цифровых услугах и рынках были приняты, чтобы оказывать давление на американские корпорации, которые размещаются в ЕС и изучают европейских пользователей. При этом там не своих платформ, эквивалентных Х, Google или "Яндексу". И власти очень боятся, что американские, в основном калифорнийские, корпорации будут внимательно следить за европейскими пользователями, нарушать их права. Примерно такая же истерика случилась в Соединенных Штатах Америки по случаю TikTok. Европейские западные юрисдикции очень беспокоятся друг по поводу друга. Оштрафовали в Европе, а Джей Ди Вэнс уже высказался, несмотря на то, что Илон Маск поругался с администрацией Дональда Трампа, и он сейчас не настолько близок к ней, как сразу после выборов. Крупные штрафы против американских корпораций были, но по вопросам персональных данных.

Чем интересен этот первый кейс в рамках закона о цифровых услугах ЕС? Думаю, Илон Маск не будет соглашаться с тем, что происходит. Мы помним, что крупные западные корпорации пытались судиться даже в Российской Федерации. Например Google, Apple регулярно платит какие-то штрафы за нелокализацию персональных данных, Х тоже был оштрафован РФ. Эти компании не платили штрафы. Есть надежда, что, как с законом о персональных данных, все-таки будет достигнут некоторый баланс, появится выполнять требования этого закона в Европе и с американскими корпорациями в целом».

Однако, по данным Bloomberg, Евросоюз смягчил давление на Маска, штраф мог быть значительно больше. СМИ писали о сумме в $1 млрд, хотя официально Брюссель опровергал такую перспективу. Но при этом все же рассматривал вариант взыскать деньги со всего портфеля американского миллиардера, включая SpaceX и другие технологические гиганты. Кроме того, Еврокомиссия дала Х 60 дней на устранение нарушений. И за 90 дней компании Илона Маска нужно разобраться с нарушениями по размещению рекламы, а также открыть исследователям из ЕС доступ к статистике платформы.

Позиция Еврокомиссии в этом деле раскалывает американо-европейский союз, считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Европейцы тут выполняют важную задачу: они вновь сближают Трампа и Маска. Уже по этому поводу высказался вице-президент Вэнс, сказав, что это произвол, и Маск поблагодарил вице президента США. Европейцы успешно достигают цели, противоположной той, которую они для себя поставили. Идет консолидация правых, причем происходит это одновременно с публикацией США национальной внешнеполитической стратегии, в которой совершенно четко говорится, что, во-первых, Европа бесполезна как союзник, а во-вторых, по сути, стала идеологическим оппонентом Соединенных Штатов. Предпринимается этот шаг, причем $140 млн (€120 млн) — это цифра вроде внушительная, но для Маска с его $450 млрд это, в общем, комариный укус, однако символически это важно.

А что это может спровоцировать в будущем? Между США и Европой развернется конфликтная ситуация, где американская администрация будет обвинять Европу в цензуре, причем левого толка, европейцы начнут выдвигать какие-то контробвинения, и все это обострит отношения между Евросоюзом прежде всего и администрацией Трампа, которое уже наблюдается в последние месяцы и которого европейцы всячески пытались избежать».

По данным источников Euronews, в Брюсселе готовы к ответному иску Илона Маска по делу о нарушении цифровых правил. При этом собеседники телеканала отметили, что американскому бизнесмену будет сложно отстоять свою позицию в судах из-за убедительных правовых обоснований со стороны ЕС. Европейские регуляторы также проводили расследование в отношение TikTok. Но китайская соцсеть пообещала устранить все нарушения и смогла избежать штрафа.

Между тем дело прокомментировал Павел Дуров. По его мнению, Евросоюз устанавливает невыполнимые правила для технологических компаний. Глава Telegram напомнил о его преследовании во Франции «а затем спецслужбы предложили свою помощь, если Telegram будет тихо цензурировать сообщения в Румынии и Молдавии», написал Дуров в соцсети Х.

Леонид Пастернак