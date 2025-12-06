Сочи запустил оперативный штаб для зимнего сезона 2025–2026 годов

Глава Сочи Андрей Прошунин провел первое заседание городского оперативного штаба, который будет обеспечивать подготовку и проведение зимнего сезона 2025–2026 годов. В состав штаба вошли представители администрации курорта, силовых и правоохранительных ведомств, аэропорта, РЖД, ресурсоснабжающих организаций, дорожных и экстренных служб, а также горнолыжных комплексов «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

На установочном заседании утвержден функционал штаба, отвечающего за координацию и мониторинг работы средств размещения, объектов потребительского сектора, транспортной инфраструктуры и обеспечения общественной безопасности. По словам Андрея Прошунина, штаб будет функционировать с 29 декабря по 11 января в круглосуточном режиме, а все службы перейдут на усиленный формат работы.

В период новогодних и рождественских праздников в Сочи ожидают около 280 тыс. туристов, еще около 200 тыс. человек планируют посещение 55 туристических объектов, 82% из которых расположены в горном кластере. В зимний сезон гостиничные услуги в городе предоставят 636 объектов, включая 169 в Красной Поляне. Единовременно курорт готов разместить до 88 тыс. гостей.

Горнолыжный сезон стартует 19 декабря и будет развиваться поэтапно, в соответствии с формированием снежного покрова. В общей сложности в Сочи действует 174 км сертифицированных трасс различной сложности, 64 современных подъемника, инфраструктура сноупарков, учебные склоны и зоны вечернего катания. Туристам также будут доступны более 700 ресторанов и кафе, 33 зимних пляжа, а в период каникул запланировано около 250 спортивных, музыкальных и гастрономических мероприятий.

Для обеспечения бесперебойной работы в условиях пиковых нагрузок службы ресурсоснабжающих организаций привлекут более 720 специалистов и 340 единиц спецтехники. Определён порядок использования резервных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Совместно с Минтрансом Краснодарского края, Упрдор «Черноморье» и ГИБДД подготовлен план транспортного обслуживания горного кластера. Общая вместимость парковок курортов составит 4,2 тыс. машиноместа. Для водителей установят 25 табло переменной информации, размещенных на маршруте от Магри до Красной Поляны. Работа эвакуационных служб будет усилена, временная площадка для хранения автомобилей определена на улице Набережная Времен Года, 11. Въезд машин на летней резине в Красную Поляну будет ограничен.

В период праздников количество автобусов на маршрутах поселка Красная Поляна увеличат до 60 единиц. Для содержания дорог зимой запланировано использование 79 единиц техники и около 10 тыс. тонн противогололедных материалов.

Сочинский аэропорт с 25 декабря по 13 января ожидает обслуживание около 575 тыс. пассажиров и 3,6 тыс. рейсов. Для повышения транспортной доступности и борьбы с нелегальными перевозчиками на его территории начали работу стационарный и мобильный комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. На подъездных путях в пиковые дни дежурят экипажи ГИБДД и эвакуационные службы.

Мария Удовик