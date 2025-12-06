Жители Сочи сообщили о подземных толчках

Жители некоторых районов Сочи днем почувствовали легкие подземные толчки. Информация распространилась в городских пабликах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным ряда СМИ, магнитуда землетрясения достигла 3,3. Толчки такой силы классифицируются как слабые: они не могут приводить к значимым повреждениям инфраструктуры. Как ранее «Ъ-Сочи» рассказывали эксперты, сейсмическая активность в районе Большого Сочи является естественным геологическим процессом и объясняется близостью горных массивов.

Мария Удовик