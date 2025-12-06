На Кубани второй день тушат пожар в порту Темрюка

В порту Темрюка продолжается тушение пожара на площади 1350 кв. м, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В ликвидации возгорания задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

Пожар в порту начался после удара беспилотников в ночь на 5 декабря. При ударе дронов были повреждены элементы портовой инфраструктуры, никто не пострадал. По сравнению со вчерашним днем, группировка для тушения была сокращена почти вдвое.

