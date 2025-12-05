Площадь пожара в порту Темрюка после удара БПЛА превысила 1,3 тыс. кв. м

Площадь пожара в порту Темрюка, который начался после удара беспилотников, достигает 1350 кв. м. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших при атаке нет. К ликвидации пожара привлечены 68 человек и 26 единиц техники, уточнили в оперштабе со ссылкой на данные МЧС по региону.

О пожаре в порту Темрюка оперативный штаб заявил в ночь на 5 декабря. При ударе дронов были повреждены элементы портовой инфраструктуры.