Warner Bros. Discovery выставила себя на продажу

Warner Bros. Discovery заявила, что «изучает различные варианты действий для максимизации выгоды своих акционеров». Американская медиакомпания отметила, что среди возможных вариантов рассматривает разделение на две компании к середине 2026 года, либо продажу всей компании, либо продажу отдельных частей компании, а именно Warner Bros. и/или Discovery.

Warner Bros. Discovery сообщила, что получила несколько не согласованных с ее руководством предложений от неназванных сторон. После чего компания решила официально объявить о планах продать весь свой бизнес или его часть.

После заявления акции Warner Bros. Discovery подскочили в цене на 10%.

Warner Bros. Discovery была образована в 2022 году в результате отчуждения WarnerMedia от AT&T и ее слияния с Discovery Inc. На покупку Warner Bros. Discovery недавно претендовала компания Paramount. Однако, по неофициальным данным, Warner Bros. Discovery отказалась от сделки, сочтя предложенную Paramount цену слишком низкой.

